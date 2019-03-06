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«Чеченец с тяжелой судьбой»: Никита Джигурда рассказал о возлюбленном Анастасии Волочковой

По словам актера, новый избранник бывшей балерины окружает ее заботой.

«Чеченец с тяжелой судьбой»: Никита Джигурда рассказал о возлюбленном Анастасии Волочковой
фото: globallook.com

Таинственный возлюбленный Анастасии Волочковой, которого сама бывшая балерина, интригуя, показывает по частям в социальных сетях, не перестает будоражить поклонников звезды. Фанаты уже видели его часы, носки, ремень, но лица, а тем более, имени до сих пор не знают. Новый коллега по творческим проектам Волочковой Никита Джигурда попытался развеять, хотя бы немного, туман таинственности, и поделился некоторыми подробностями персоны мужчины, за которого Анастасия Волочкова уже собралась замуж.

По словам актера, поскольку его лично с Волочковой связывают исключительно творческие отношения, то и личная жизнь бывшей балерины ему интересна только с той точки зрения, насколько она гармонична и защищена ее возлюбленным – Маликом. Он, как отмечает Никита Джигурда, чеченец с весьма тяжелой судьбой. Долгое время он жил в Европе, а не спустился с гор, как утверждают некоторые. Некоторое время назад в его жизни произошла страшная трагедия – от онкологического заболевания умерла его жена.

Джигурда подчеркивает, что Малик очень оберегает Волочкову. Эту заботу он постоянно видит на репетициях. Кроме того, по словам актера, сама Анастасия Волочкова признавалась ему, что еще ни одного мужчину она не любила так, как Малика.

Кстати, как отмечает издание Dni.ru, недавно светские сплетники муссировали слух о том, что тот самый Малик работает то ли начальником охраны, то ли охранником в спа-центре, постоянной клиенткой которого является бывшая балерина. Впрочем, Волочкова эти догадки категорически отвергла.

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Анастасия ВолочковаНикита Джигурдановый возлюбленный

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«Чеченец с тяжелой судьбой»: Никита Джигурда рассказал о возлюбленном Анастасии Волочковой
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