Вокалист Sex Pistols объяснил причину самоубийства участника The Prodigy Кита Флинта

По его словам, в последнее время музыкант был очень одинок.

В минувший понедельник, 4 марта, мир музыки остался без одного из своих выдающихся представителей — в своем доме в Британии скончался участник группы The Prodigy Кит Флинт. Эта новость стала настоящим шоком для его фанатов и для коллег по сцене.

Так, лидер легендарной британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен признался, что весть о трагедии «разбила ему сердце», ведь они с Китом были хорошими приятелями. Говоря о возможных причинах того, что Флинт решил свести счеты с жизнью, музыкант сказал, что в последнее время Кит был очень одинок.

«Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, его все оставили, вероятно, это его и разрушило», — приводит слова Роттена издание TMZ.

Скорее всего, лидер Sex Pistols имеет в виду расставание участника The Prodigy с его супругой Маюми Кай, с которой они были вместе с 2006 года. Артист говорил, что жена буквально вытащила его из мира алкоголя и наркотиков, а также помогла ему справиться с тяжелой депрессией.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могли ли наркотики сыграть роль в самоубийстве Кита Флинта, Джонни Роттен сказал, что не может это отрицать — это возможно. При этом он отметил, что музыкант должен был прийти к нему и поговорить, если ему требовалась помощь.

Лидер Sex Pistols также сообщил, что на самом деле в рок-индустрии огромное число музыкантов страдают от одиночества. Он призвал артистов поддерживать друг друга, чтобы избежать таких трагических ситуаций, как та, которая произошла с Китом Флинтом.