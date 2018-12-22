Божена Рынска уличила Ксению Собчак в измене мужу

Светская львица уверена, что телеведущая закрутила роман с известным режиссером.

Божена Рынска не осталась в стороне от сообщений о супружеской неверности Ксении Собчак. Как заявили накануне сразу несколько изданий, телеведущая закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым и собирается подать на развод с Максимом Виторганом.

Светская львица раскрыла детали личной жизни Собчак. По словам Божены, уже несколько ее приятельниц подтвердили, что супруги готовы расстаться , а новогодние каникулы проедут порознь. В доказательство своих слов Рынска привела снимок с голым торсом, который недавно Виторган опубликовал в соцсети. Якобы актер хочет намекнуть жене, что она многое потеряла, но выглядит это просто смешно.

«А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета», – сообщила Божена Рынска. Она отметила, что Виторгану пора отдохнуть от воспитания малыша и «предательства» Ксении, поэтому она собирается пригласить его на Новый год в собственную семью.

Стоит отметить, что и поклонники Собчак заподозрили разлад в ее отношениях с мужем. Так, звезда в последнее время не носит обручальное кольцо, а на светские тусовки все чаще приходит одна. Что касается предполагаемого любовника ведущей, сейчас Константин Богомолов в разводе. По слухам, именно ради Ксении он оставил супругу Дарью Мороз и дочку Анну. 43-летний режиссер занимается театральными постановками МХТ имени Чехова и преподает в Московской школе нового кино. Как отмечает «СтарХит», информация о кризисе в отношениях Собчак и Виторгана все же может оказаться преувеличением, ведь пара раз за разом доказывает друг другу свои нежные чувства.