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«Честь — быть твоим другом»: Роман Попов обратился к Сергею Бурунову в день его рождения

Актер из сериала «Полицейский с Рублевки» не упустил возможности поздравить коллегу с днем рождения и написать ему приятные слова в соцсети.

«Честь — быть твоим другом»: Роман Попов обратился к Сергею Бурунову в день его рождения
Роман Попов. фото: instagram.com/romapopoff/

Уже совсем скоро состоится премьера четвертого сезона сериала «Полицейский с Рублевки», где одну из главный ролей сыграл Сергей Бурунов. Именно персонаж из этой картины сделал актера любимцем зрителей. 6 февраля он отмечает свое 42-летие. Поздравить его поспешили не только близкие и друзья, но и коллеги. Роман Попов, который исполнил в сериале роль Мухича, обратился к имениннику в соцсети.

«Дорогой Серёженька-Пироженька, с праздником! Большое удовольствие работать с тобой, огромная честь — быть твоим другом», — написал Роман. Он также поблагодарил Сергея за советы и поддержку. Актер пожелал своему коллеге сняться еще во множестве интересных проектов. «Нам ещё в Майами нужно поработать, а потом плакать от умиления на церемонии, где Сашке Петрову вручат Оскар. Люблю тебя! Объятия», — добавил Попов.

Он также в шутку опубликовал обработанный в фотошопе снимок Бурунова, на котором именинник изображен с седыми волосами и редкими зубами. Поклонники оценили пост Романа. Им нравится наблюдать за тем, как актеры общаются все съемочной площадки. Многие также присоединились к поздравлениям. «Поздравляю! Талантище!», «О, это просто потрясающий артист! Я желаю ему крепкого здоровья и хороших ролей!» — прокомментировали пост подписчики.

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Роман ПоповСергей Бурунов

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«Честь — быть твоим другом»: Роман Попов обратился к Сергею Бурунову в день его рождения
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