Как «Полицейский с Рублевки» превратил Сергея Бурунова в любимца зрителей

Актер смог в корне изменить свою жизнь и добился успеха во всех начинаниях. А могло все сложиться иначе...

Бурунов жалеет о том, что не стал летчиком

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве. Отец будущего артиста работал электротехником, а мама была медсестрой в местной больнице. Семья Буруновых проживала недалеко от аэропорта Домодедово, поэтому с ранних лет Сергей был очарован самолетами. Вместе с отцом и старшим братом мальчик регулярно ездил на показательные выступления летчиков в Тушино, где с восторгом наблюдал за фигурами высшего пилотажа. Он смотрел в небо и мечтал о том, что когда-нибудь тоже сядет за штурвал авиалайнера.

Будучи подростком, Сергей занимался в аэроклубе, а в старших классах прошел курс по управлению самолетом Як-52. После окончания школы парень поступил в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков.

Но тут случилось непредвиденное… в училище Бурунов быстро охладел к военной профессии, зато всерьез увлекся КВН. Бурная творческая деятельность отнимала много времени и сил, учеба отошла на второй план. К концу третьего курса будущий артист был отчислен за неуспеваемость.

К тому времени Сергей уже определился с планами на жизнь. После ухода из летного он пытался поступить в Щукинское училище, однако с первого раза пройти конкурс ему не удалось. В 1998 году настойчивый абитуриент снова подал документы в «Щуку», но смог попасть только на платное отделение. На семейном совете решили финансово поддержать младшего сына. И не прогадали.

На данный момент, Бурунов полностью состоялся в профессии актера, но мысли о небе по-прежнему бередят его душу. В интервью Сергей не раз признавался, что временами он жалеет о том, что ушел из авиации.

На приколы Сергея Бурунова обиделся только Безруков

После получения диплома Сергей четыре года отработал в Московском академическом театре сатиры, где перебивался мелкими ролями и скудными заработками. В тот непростой период продержаться на плаву артисту помог его голос.

В 2003 году Сергей получил предложение поработать над озвучкой фильма «Как отделаться от парня за 10 дней». Он тогда впервые выступил в качестве актера дубляжа, получилось отлично. Новые проекты не заставили себя ждать.

Голосом Бурунова заговорили: Леонардо Ди Каприо, Адам Сэндлер, Мэтт Деймон, Юэн Макгрегор и прочие именитые представители Голливуда.

Следующий прорыв в карьере актера произошел в 2007 году. Сергей прошел отбор в шоу Александра Цекало «Большая разница». Программа выходила на центральном канале. Именно тогда Бурунов явил зрителям свой исключительный талант пародиста.

Работая в «Большой разнице», актер спародировал множество известных персон. Знаменитости, обычно, спокойно реагируют на сценическую провокацию.

Встречались и те, кто сам был не прочь над собой посмеяться. За все время серьезно обиделся только Сергей Безруков, посчитавший неприличной пародию на генерала Каппеля, роль которого он исполнил в фильме «Адмиралъ».

Инцидент был исчерпан, когда творческая группа передачи пояснила, что пародия направлена на самого актера и не имеет отношения к историческому персонажу.

Фильмы и сериалы с Сергеем Буруновым

В кино Бурунов дебютировал в 1997 году, он мимолетно засветился в фильме Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы». В 2002 году актер появился в двух эпизодах сериала «Кодекс чести». Далее последовала череда небольших ролей, которые не принесли ему ожидаемых результатов.

Карьера в кино шла туго, артист долгое время оставался незамеченным. Первая крупная роль Бурунова пришлась на 2009 год. Он сыграл криминалиста в картине «Отблески».

В 2011 году актера пригласили на роль Зигмунда Фрейда в ленте «О чем еще говорят мужчины», в этом же году вышел сериал «Краткий курс счастливой жизни», где Сергей Бурунов предстал в образе капитана полиции. Герои Бурунова стали ярче и слов прибавилось, но на главные роли его по-прежнему не приглашали.

Следующие пять лет артист много снимался в комедиях, самые известные из них: «В спорте только девушки», «Выпускной» и «Пятница».

В 2016 году вышел комедийный сериал «Полицейский с Рублевки», в котором актеру досталась главная роль. Бурунов мастерски перевоплотился в подполковника полиции и быстро завоевал народную любовь.

Это был настоящий прорыв, рейтинг актера резко взлетел вверх, посыпались предложения о сотрудничестве, ему оставалось только выбирать лучшие роли.

В 2017 году Сергея пригласили в проект «Ивановы-Ивановы», а в начале 2019 года Бурунов появился перед зрителями в сериале «Мылодрама».