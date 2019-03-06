Анна Бузова заявила, что не любит принимать молниеносных решений

Не так давно сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна в соцсетях рассказала, что открыла собственную студию красоты. На своей страничке в социальной сети Instagram она заметила, что сейчас занята приятными хлопотами — обустройством салона. По ее словам, по поводу цвета стен в своей студии она думала и передумывала по семь раз. При этом окончательного решения она так и не приняла, поэтому, возможно, в будущем еще все переиграет.

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Анна Бузова также заметила, что молниеносные решения — не ее история. Она очень трепетно относится к каждой мелочи. Даже какой-нибудь несущественный выбор дается ей тяжко.

«Анна, а почему Оля вас не комментирует в сторис, не говорит про ваш салон, а вы про ее треки. Обычно каждый день упоминали, а теперь тишина. Вы такие родные сестрички», «Точно так же, наверное, решительности какой-то нет, твердости, уверенности, всегда начинаю колебаться. Это меня во мне и бесит», «А вы случайно не весы по знаку зодиака? Я сама — весы, и мне это (сомнения — решение — сомнение -изменение решения) очень знакомо!» — заметили в комментариях пользователи.