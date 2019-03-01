НОВОСТИ

Бузова записала песню для рекламы тампонов

Артистка стала лицом известного бренда средств гигиены.

Бузова записала песню для рекламы тампонов
Ольга Бузова. фото: globallook

Ольга Бузова насчитывает в своем Instagram 15 миллионов подписчиков, поэтому неудивительно, что артистка – лакомый кусочек для рекламодателей. Недавно Бузова поделилась в своём Instagram-аккаунте, что стала лицом бренда «o.b.», который занимается производством гигиенических изделий для женщин.

«Считаете ли вы себя человеком действия? Даете ли себе обещания, чтобы шаг за шагом добиваться цели и идти к лучшей версии себя? Я на 100% такая. Ставлю цели и добиваюсь. Так вот, знаете ли вы, что идея бренда как раз об этом? Поэтому я с радостью приняла предложение бренда о сотрудничестве», – написала знаменитость.

Бузова записала новую песню, и первыми ее смогут прослушать те, кто приобретет продукцию марки. Также она совместно с брендом раздает фирменные футболки, в одной из которых певица сфотографировалась. Трем участницам повезет встретиться с Ольгой Бузовой лично.

Вам может быть интересно:

Анна Бузова открыла собственную студию красоты Ольга Бузова выпустила клип на песню «Эгоистка» Бузова призвала поклонниц пользоваться заколками для волос

Тэги:

новая песняОльга Бузовареклама

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова записала песню для рекламы тампонов
Интересно?
Поделись с друзьями: