Бузова записала песню для рекламы тампонов

Ольга Бузова насчитывает в своем Instagram 15 миллионов подписчиков, поэтому неудивительно, что артистка – лакомый кусочек для рекламодателей. Недавно Бузова поделилась в своём Instagram-аккаунте, что стала лицом бренда «o.b.», который занимается производством гигиенических изделий для женщин.

«Считаете ли вы себя человеком действия? Даете ли себе обещания, чтобы шаг за шагом добиваться цели и идти к лучшей версии себя? Я на 100% такая. Ставлю цели и добиваюсь. Так вот, знаете ли вы, что идея бренда как раз об этом? Поэтому я с радостью приняла предложение бренда о сотрудничестве», – написала знаменитость.

Бузова записала новую песню, и первыми ее смогут прослушать те, кто приобретет продукцию марки. Также она совместно с брендом раздает фирменные футболки, в одной из которых певица сфотографировалась. Трем участницам повезет встретиться с Ольгой Бузовой лично.