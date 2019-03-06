«Возвращение надежды миллионам»: в России запускается новое реалити-шоу о реабилитации наркоманов

Уникальный проект в скором времени появится на российском телевидении. С одной стороны, формат его нашим телезрителям привычный – это реалити-шоу, когда за жизнью участников программы может понаблюдать любой желающий. С другой же – впервые телезрители увидят то, как наркоманы пытаются победить свою зависимость. И вот такого на отечественном ТВ еще не было никогда.

Участниками проекта «Реабилитация. LIVE» стали три наркозависимых, которые обратились за помощью в церковь. Каждый из них будет избавляться в одном из церковных реабилитационных центров. По словам представителя РПЦ, современному российскому обществу практически ничего неизвестно о возможностях церкви в помощи зависимым и отчаявшимся людям. А, между тем, в нашей стране успешно работает больше семи десятков реабилитационных центров, многочисленные группы поддержки и консультационные кабинеты.

Репортажи об успехах и неудачах героев будут выходить на телеканале «Спас» в программе «Новый день». Генеральный директор канала, популярный ведущий Борис Корчевников уверен, что передача о преображении судеб ее героев поможет вернуть надежду миллионам людей, сообщается на сайте канала.

Напомним, не так давно стало известно, что новое спортивно-интеллектуальной шоу запускает и Первый канал.