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Первый канал запускает новое интеллектуально-спортивное шоу «Русский керлинг»

Авторы надеются, что программа будет не менее популярна, чем «Большие гонки» и «Русский ниндзя».

Первый канал запускает новое интеллектуально-спортивное шоу «Русский керлинг»
Фото: Global Look Press

Уже 17 марта телезрители Первого канала смогут увидеть первый выпуск нового, уникального проекта «Русский керлинг». Шоу, по словам авторов проекта, обещает быть фееричным, ведь звезды в нем будут не только демонстрировать свою спортивную форму, но и показывать интеллект.

Ведущие проекта — Валдис Пельш и комментатор Павел Занозин. Игроки будут добиваться права запустить камень (снаряд в настоящем керлинге) отвечая на вопросы. Победу одерживает та команда, которой удастся поставить в «дом» больше всего камней.

Создатели программы предрекают новому шоу не меньшую популярность, которой в своем время пользовались «Большие гонки» и «Русский ниндзя», сообщает издание 7days.

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Валдис Пельшкерлингновое шоуПервый канал

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Первый канал запускает новое интеллектуально-спортивное шоу «Русский керлинг»
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