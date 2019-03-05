Первый канал запускает новое интеллектуально-спортивное шоу «Русский керлинг»

Авторы надеются, что программа будет не менее популярна, чем «Большие гонки» и «Русский ниндзя».

Уже 17 марта телезрители Первого канала смогут увидеть первый выпуск нового, уникального проекта «Русский керлинг». Шоу, по словам авторов проекта, обещает быть фееричным, ведь звезды в нем будут не только демонстрировать свою спортивную форму, но и показывать интеллект.

Ведущие проекта — Валдис Пельш и комментатор Павел Занозин. Игроки будут добиваться права запустить камень (снаряд в настоящем керлинге) отвечая на вопросы. Победу одерживает та команда, которой удастся поставить в «дом» больше всего камней.

Создатели программы предрекают новому шоу не меньшую популярность, которой в своем время пользовались «Большие гонки» и «Русский ниндзя», сообщает издание 7days.