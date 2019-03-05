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После госпитализации в Испании Божена Рынска попала в московскую больницу

Она находится под постоянным контролем врачей.

После госпитализации в Испании Божена Рынска попала в московскую больницу
Божена Рынска / Global Look Press

После госпитализации в Испании Божена Рынска сразу по приезду в российскую столицу снова попала на больничную койку. Об этом сообщила родственница светской львицы Нина Костикова.

Она не стала уточнять, что именно послужило причиной госпитализации Божены, однако сказала, что журналистка плохо себя чувствует и то, что за ней постоянно наблюдают врачи, передает «Пятый канал».

«Пока, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу», — сообщила Костикова.

По ее словам, сейчас Рынска лежит в палате без телефона. Ее решили оградить от злых комментаторов в социальных сетях, которым та пыталась отвечать. Родственники журналистки считают, что это может только ухудшить ее состояние.

Напомним, что Божена Рынска была госпитализирована в одну из испанских клиник после известия о смерти ее супруга — Игоря Малашенко. Светская львица впала в глубочайшую депрессию и даже пережила клиническую смерть, о чем она написала в социальной сети Facebook.

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Божена РынскаБожена Рынска и Игорь Малашенко

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После госпитализации в Испании Божена Рынска попала в московскую больницу
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