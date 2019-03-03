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Божена Рынска призналась, что пережила клиническую смерть

В жизни светской львицы произошла огромная трагедия - умер ее супруг.

Божена Рынска призналась, что пережила клиническую смерть
Божена Рынска / Global Look Press

Совсем недавно общественность потрясла трагическая новость — в Испании покончил с собой соучредитель канала НТВ и супруг популярной журналистки Божены Рынски — Игорь Малашенко.

На фоне случившегося здоровье светской львицы резко пошатнулось — ей потребовалась госпитализация. Ее доставили в одну из больниц Испании, неподалеку от виллы, где она проживала с мужем. Божена Рынска впала в глубочайшую депрессию и начала винить себя в гибели мужа.

Поклонники были глубоко обеспокоены состоянием журналистки, особенно на фоне заявлений ее родственников о том, что Божена очень слаба и чувствует себя плохо. Теперь светская львица, похоже, нашла в себе силы написать в Facebook о том, что с ней происходило. Так, она рассказала, что была не только прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.

Также 3 марта она опубликовала в соцсети совместную фотографию с супругом, подписав ее следующими словами: «Не могу поверить».

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Божена Рынска призналась, что пережила клиническую смерть
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