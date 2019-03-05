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Рэпер Тимати подарил своей четырехлетней дочери целую тележку с игрушками

Артист решил без повода устроить наследнице сюрприз.

Рэпер Тимати подарил своей четырехлетней дочери целую тележку с игрушками
Тимати с дочкой Алисой. фото: instagram.com/timatiofficial/

35-летний Тимати уже несколько лет встречается с моделью Анастасией Решетовой. В последнее время появляются слухи о том, что они тайно сыграли свадьбу. Также на днях поклонники заподозрили, что модель беременна, но девушка поспешила объяснить, что это неудачная одежда и не самый лучший ракурс испортили ее фигуру. Тем временем рэпер проводит время со своей дочкой Алисой, пока мама девочки, бывшая возлюбленная Тимати, Алена Шишкова отдыхает в Куршевеле с подругами.

В соцсети мама рэпера Симона Юнусова опубликовала трогательное видео. На кадрах запечатлено, как Тимати преподносит четырехлетней дочери подарок. «Ты очень любишь сюрпризы?», — поинтересовался он у наследницы, и та ответила утвердительно. После этого артист вкатил в комнату тележку, наполненную брендовыми игрушками. Тимати признался, что собрал всех кукол, которых недостает для полной коллекции его дочери, но девочке он позволил взять лишь несколько пластмассовых колбочек с игрушками.

«Мы не отдали Алисе всё сразу, а вместе с ней решили, что это будет поощрительный фонд за хорошие дела… Вот так я воспитываю папу», — написала Симона Юнусова. Поклонники похвалили Тимати за то, что он такой заботливый отец. «Вот это настоящий любящий папа», «Отец мечты», «Красивый поступок», — высказались подписчики. Напомним, что ранее рэпер подарил наследнице брендовый сундук для ее игрушек. Он не жалеет никаких денег на своего ребенка.

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Рэпер Тимати подарил своей четырехлетней дочери целую тележку с игрушками
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