Алена Шишкова вслед за Рудковской отправилась отдыхать в Куршевель

Чуть больше недели назад Яна Рудковская отправилась отдыхать со своей семьей во Францию. Однако она посетили не Париж, а горнолыжный курорт Куршевель. Там продюсер каталась на склонах, а также поставила на лыжи и остальных членов семьи. Ее маленький сын Саша быстро освоился и уже через пару дней стал кататься на трассах не для новичков, а для более опытных спортсменов. По всей видимости, увидев красочные фото Яны отправилась кататься в горы и Алена Шишкова.

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Бывшая возлюбленная рэпера Тимати также для отдыха выбрала популярный курорт. Вместе с подругами она наслаждается катанием, но не на лыжах, а на сноуборде. Модель даже во время активного отдыха выглядит очень стильно. На некоторых снимках в соцсети она позирует в черном зимнем комбинезоне, а на других уже в более ярком наряде с перламутровым отливом. Пока возвращаться домой Шишкова не собирается. Вечерами она релаксирует в отеле или гуляет с подругами по окрестностям.

Напомним, что у Алены подрастает дочь Алиса от Тимати. Девочке скоро исполнится пять лет. Когда модель занята, то за малышкой присматривает мама рэпера Симона Юнусова. После расставания с Тимати девушка предпочитает не говорить о своей личной жизни. Но не так давно появились слухи, что у Шишковой роман с мажором из Чечни Мансуром Джамбековым. Их несколько раз видели вместе. Впрочем, Алена так и не подтвердила информацию о новых отношениях.