Анфиса Чехова призналась, что не умеет ждать и терпеть

Анфиса Чехова встречает весну на Мальдивах и не перестает публиковать на своей странице в Instagram живописные фотографии с отпуска. Также телеведущая делится своими мыслями с подписчиками.

Так, под последним снимком Чехова написала, что очень бы хотела научиться в жизни выдержке и терпению. Она призналась, что с самого детства ей хотелось получить все — здесь и сейчас.

«В детстве это были игрушки и конфеты, в более старшем возрасте — карьерные возможности, вещи, блага жизни и мужчины!» — отметила телеведущая.

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Анфиса также рассказала забавный случай. Так, однажды она исколесила пол Москвы в желании съесть свекольник. Однако везде ей предлагали подождать, говоря, что это блюдо появится в летнем меню через пару дней. В итоге актриса только потратила время и нервы, но так и не получила желаемого.

«Я не умею ждать и терпеть! Столько эмоций и нервов трачу на переживания, когда что-то мне не даётся «здесь и сейчас», — добавила Чехова.