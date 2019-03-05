НОВОСТИ

Анфиса Чехова призналась, что не умеет ждать и терпеть

Именно эти качества телеведущая мечтает приобрести.

Анфиса Чехова призналась, что не умеет ждать и терпеть
Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова встречает весну на Мальдивах и не перестает публиковать на своей странице в Instagram живописные фотографии с отпуска. Также телеведущая делится своими мыслями с подписчиками.

Так, под последним снимком Чехова написала, что очень бы хотела научиться в жизни выдержке и терпению. Она призналась, что с самого детства ей хотелось получить все — здесь и сейчас.

«В детстве это были игрушки и конфеты, в более старшем возрасте — карьерные возможности, вещи, блага жизни и мужчины!» — отметила телеведущая.

Анфиса также рассказала забавный случай. Так, однажды она исколесила пол Москвы в желании съесть свекольник. Однако везде ей предлагали подождать, говоря, что это блюдо появится в летнем меню через пару дней. В итоге актриса только потратила время и нервы, но так и не получила желаемого.

«Я не умею ждать и терпеть! Столько эмоций и нервов трачу на переживания, когда что-то мне не даётся «здесь и сейчас», — добавила Чехова.

Вам может быть интересно:

К Анфисе Чеховой на Мальдивы спонтанно приехала Анастасия Макеева с мужем Анфиса Чехова устроила фотосессию топлес на мальдивском курорте Анфиса Чехова отправилась отдыхать на Мальдивы с телеведущим Эдуардом Демченко

Тэги:

InstagramАнфиса Чеховафилософские мысли

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова призналась, что не умеет ждать и терпеть
Интересно?
Поделись с друзьями: