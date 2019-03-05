Джонни Депп рассказал, что Эмбер Херд порезала ему палец

Джонни Депп продолжает открывать прессе новые подробности его романа с бывшей супругой Эмбер Херд. Так, по его словам, во время одной из ссор актриса порезала ему палец осколком от бутылки водки, которую она бросила в Деппа в порыве гнева.

При этом ранее сама Херд называла другую версию произошедшего. По ее словам, звезда фильма «Пираты Карибского моря» сам порезался, а потом кровью написал на стене имя «Билли Боб Торнтон». Именно с этим актером, как думал Депп, его жена ему изменяет.

больше по теме Джонни Депп подал иск на 50 миллионов долларов против бывшей жены Эмбер Херд за ложные обвинения в побоях Не так давно актер в суде доказал свою непричастность к избиению актрисы.

Однако теперь Джонни Депп и его адвокаты утверждают, что травму ему нанесла именно его бывшая возлюбленная. Осколок стекла рассек голливудской звезде кончик пальца на правой руке, после чего он был вынужден обратиться к медикам, что подтверждают соответствующие документы. Об этом пишет портал RadarOnline.

Ранее Депп рассказал журналистам о том, что Эмбер Херд закрутила роман с изобретателем Илоном Маском еще в тот момент, когда они были в браке.