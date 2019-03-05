Климова привела дочку Беллу на школьный спектакль к ее десятилетнему брату

Екатерина Климова вместе с младшей дочкой побывала на школьной постановке, в которой был задействован ее десятилетний сын Корней.

Не так давно 41-летняя Екатерина Климова делилась кадрами, побывав на гастролях в Тель-Авиве. Несмотря на плотный рабочий график, актриса из сериала «Бедная Настя» находит время и на себя, и на детей, и на съемки.

Несколькими часами ранее в своем Stories возлюбленная Гелы Месхи опубликовала фото, на котором запечатлена ее трехлетняя дочка Белла. Вместе с наследницей светская львица побывала на школьном спектакле по мотивам пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». В постановке принимал участие сын актрисы — десятилетний Корней.

Своих сыновей — двенадцатилетнего Матвея и десятилетнего Корнея актриса родила от своего второго мужа Игоря Петренко. Даже после развода супруги продолжают поддерживать связь. Ведь у них есть общие дети. Наследники артистки сумели найти общий язык не только с новым возлюбленным своей мамы — Гелой Месхи, который стал отцом их младшей сестренки Беллы, но и подружились с Кристиной Бродской. 28-летняя избранница Игоря Петренко подарила ему троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву.