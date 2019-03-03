41-летняя Климова с полотенцем на голове устроила портретную фотосъёмку

Актриса из сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова опубликовала в своем Instagram свежий кадр. Скрыв локоны под полотенцем и наложив макияж — светская львица устроила импровизированную портретную фотосъёмку. Будучи многодетной мамой, артисткой находит время и на семью, и на отдых. Для фото 41-летняя Климова сделала акцент на губах, использовав алую помаду.

«Мне кажется вы знаете секрет вечной красоты и молодости», «Какая красивая… Пусть эта весна будет самой теплой и счастливой», «Не понимаю таких фото: после душа, но с густо накрашенным лицом», «Вы в любом образе великолепны», «Красотка… но сколько грусти в глаза», «Потрясающе красивая», — такие комментарии появились под фото актрисы на ее страничке.

Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей: 17-летняя дочка Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья — двенадцатилетний Матвей и десятилетний Корней появились в отношениях с Игорем Петренко. Младшую дочку Беллу актриса родила от партнера по сериалу «Волчье солнце» Гелы Месхи. Малышке исполнилось три года. Примечательно, что сыновья Екатерины Климовой смогли найти общий язык и с нынешним избранником своей мамы и с возлюбленной отца — Кристиной Бродской.