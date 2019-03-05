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Жертва Майкла Джексона утверждает, что отношения певца с дочерью Элвиса Пресли были фиктивными

В скандальном докфильме «Покидая Нетландию» Джеймс Сейфчак рассказал, что знаменитость встречался с женщинами «для отвода глаз».

Жертва Майкла Джексона утверждает, что отношения певца с дочерью Элвиса Пресли были фиктивными
Майкл Джексон. фото: globallook

Документальный фильм «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland) вызвал много шума ещё во время премьеры на кинофестивале Sundance. Тогда родственники Майкла Джексона назвали фильм «публичным линчеванием», ведь он утверждает, что поп-певец занимался растлением детей.

Канал НВО решил показать фильм широкой аудитории 3 и 4 марта, за что представители Майкла Джексона подали в суд на телеканал и потребовали компенсацию в $100 млн. Публика разделилась на две части: одни поклонники назвали фильм ложью и провокацией, другие искренне верят мужчинам, которые в детстве, по их словам, пережили насилие со стороны певца.

Докфильм рассказывает о судьбе Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые работали с Майклом Джексоном в 7 и 11 лет. Они утверждают, что на ранчо «Нетландия» певец развращал их. По их словам, звезда убедил их, что, если кто-то узнает, они все окажутся в тюрьме. По этой причине, когда Майкла Джексона дважды обвиняли в домогательствах к мальчикам, оба участника киноленты высказывались в защиту певца.

Джеймс Сейфчак утверждает, что Майкл Джексон говорил о женщинах как о «прикрытии», а отношения с ними заводил для «отвода глаз». Джексон женился на Лизе Марии Пресли, единственной дочери Элвиса Пресли, после одного из обвинений певца в домогательствах к несовершеннолетним. Также Сейфчак уверен – Майкл Джексон заплатил семье, которая обвинила его в растлении сына, $20 млн, сообщает Daily Mail.

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Жертва Майкла Джексона утверждает, что отношения певца с дочерью Элвиса Пресли были фиктивными
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