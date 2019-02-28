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Дом Майкла Джексона «Нетландия» продаётся по рекордно низкой цене после докфильма о домогательствах певца

Скандальный фильм «Покидая Нетландию» рассказывает якобы о домогательствах Майкла Джексона к его малолетним танцорам, и ранчо фигурирует в кинокартине.

Дом Майкла Джексона «Нетландия» продаётся по рекордно низкой цене после докфильма о домогательствах певца
Майкл Джексон. фото: globallook

Знаменитый дом Майкла Джексона «Нетландию» выставили на продажу по рекордно низкой для ранчо цене — $31 млн. Это меньше суммы, которую готовы были заплатить за особняк в 2015 году — $100 млн, почти на 70%.

Снижение цены на культовый дом знаменитого певца кажется странным: ранчо занимает более 1000 квадратных метров, содержит бассейн, баскетбольную площадку, несколько гостевых домиков, и всё это великолепие располагается в солнечной Калифорнии. Дом был дорог для Майкла Джексона – он прожил там вплоть до собственной смерти.

Ранчо Майкла Джексона "Нетландия"
Ранчо Майкла Джексона «Нетландия». фото: globallook

Специалисты издания Wall Street Journal связывают торги недвижимости по сниженной цене с выходом документального фильма о Майкле Джексоне. Ранее «Покидая Нетландию» был показан на кинофестивале Sundance и вызвал скандал в том числе и среди родственников Майкла Джексона. Канал НВО, который выпускает «Игру престолов», намерен в начале марта показать документальный фильм о домогательствах певца, не смотря на то, что представители Джексонов подали в суд на телеканал и требуют $100 млн за оскорбление личности покойной звезды.

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Дом Майкла Джексона «Нетландия» продаётся по рекордно низкой цене после докфильма о домогательствах певца
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