Трэвис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер

Кайли Дженнер обвинила возлюбленного Трэвиса Скотта в измене. Миллиардерша прочитала переписки рэпера и разозлилась, ведь сообщения выглядели «чрезмерно дружелюбными» для малознакомых девушек. Рэпер решил действовать кардинально – он удалил свой Instagram-аккаунт. Нет переписок — нет проблем.
Сам Трэвис Скотт утверждает, что это был невинный флирт, не более того. Музыкант пытается доказать свою верность Кайли Дженнер. Во время одного из концертов он назвал свою возлюбленную женой.
Рэпер не перестаёт гастролировать, но после выступлений летает домой к Кайли, чтобы вымолить у неё прощения. Как сообщают инсайдеры порталу TMZ, Кайли Дженнер держится на расстоянии от возлюбленного и отвлекает себя шоппингом и общением с сёстрами. Трэвис Скотт думает восстановить аккаунт в Instagram сразу же, как только Кайли простит его.