Трэвис Скотт удалил Instagram, чтобы доказать свою верность Кайли Дженнер

После скандала вокруг Хлои Кардашян, Джордин Вудс и Тристана Томпсона миллиардерша сомневается в преданности возлюбленного.

Кайли Дженнер обвинила возлюбленного Трэвиса Скотта в измене. Миллиардерша прочитала переписки рэпера и разозлилась, ведь сообщения выглядели «чрезмерно дружелюбными» для малознакомых девушек. Рэпер решил действовать кардинально – он удалил свой Instagram-аккаунт. Нет переписок — нет проблем.

больше по теме Кайли Дженнер обвинила Тревиса Скотта в измене Подозрения появились на фоне скандала с её лучшей подругой Джордин Вудс и возлюбленным Хлои Кардашян.

Сам Трэвис Скотт утверждает, что это был невинный флирт, не более того. Музыкант пытается доказать свою верность Кайли Дженнер. Во время одного из концертов он назвал свою возлюбленную женой.

Рэпер не перестаёт гастролировать, но после выступлений летает домой к Кайли, чтобы вымолить у неё прощения. Как сообщают инсайдеры порталу TMZ, Кайли Дженнер держится на расстоянии от возлюбленного и отвлекает себя шоппингом и общением с сёстрами. Трэвис Скотт думает восстановить аккаунт в Instagram сразу же, как только Кайли простит его.