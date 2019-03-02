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Кайли Дженнер решила остаться с Тревисом Скоттом после его измены

Миллионерша пришла в ярость из-за неверности мужа, но старается сдержать себя ради дочери.

Кайли Дженнер решила остаться с Тревисом Скоттом после его измены
Фото: globallookpress©AdMedia

Кайли Дженнер не будет разрывать отношения со своим избранником Тревисом Скоттом. Несмотря на заявление об измене мужа, миллиардерша решила сохранить семью. Как стало известно, рэпер провел в доме обманутой супруги два дня, пара пыталась наладить диалог.

Как рассказал журналистам знакомый с ситуацией источник, Кайли узнала о неверности возлюбленного, когда просмотрела данные на его телефоне. Доказательства знаменитость нашла «железные», но муж категорически отрицает, что обманывал ее. Сейчас Дженнер в ярости из-за неверности Скотта, однако она всеми силами старается сдерживать негативные эмоции ради годовалой дочки Сторми.

После обвинений в измене рэпер отменил свой очередной концерт в Нью-Йорке. По словам представителя артиста, он просто приболел. «Он утверждал, что болен, но нам сообщили, что скандал с Кайли стал настоящей причиной отмены выступления», – цитирует слова инсайдеров портал TMZ.

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Кайли Дженнер решила остаться с Тревисом Скоттом после его измены
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