Жорин об отце Децла: «Его интересует возможность общаться с внуком»

Адвокат музыкального продюсера прояснил ситуацию, заявив, что Александр Толмацкий не собирался забирать у вдовы Децла ее сына. Он всего лишь хочет поддерживать с мальчиком связь.

В своем микроблоге, в комментариях к одному из опубликованных ранее постов, вдова Кирилла Толмацкого Юлия заявила, что родители ее покойного возлюбленного уже поделили между собой наследие сына. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — утверждала избранница рэп-исполнителя. Позже сам Александр Толмацкий заявил, что ни о каком внутрисемейном конфликте не может идти и речи. Музыкальный продюсер признался, что Юлии было предложено открыть счет в банке как на ее имя, так и на имя их с Децлом сына — Антония. «У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери», — написал в своем Instagram отец покойного Кирилла Толмацкого. Прояснить ситуацию удалось адвокату Сергею Жорину, который представляет интересы Александра Толмацкого.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro адвокат музыкального продюсера заявил, что отец Децла не собирается забирать ребенка у Юлии. Александр всего лишь рассчитывал на то, девушка впишет имя Кирилла в графу об отцовстве в свидетельство о рождении Антония.

Кроме того, Жорин не стал скрывать, что отец покойного Децла хочет наладить отношения с мальчиком. «Его интересует возможность общаться с внуком», — добавил представитель Александра Толмацкого.

После кончины сына музыкальный продюсер Александр Толмацкий признался, что жалеет о том, что так и не успел поговорить с Кириллом. Отношения между ними были непростые. Еще супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин говорил том, что виной всему стал извечный конфликт отцов и детей.