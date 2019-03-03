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Александр Толмацкий о вдове своего сына: «Она настраивает внука против нас»

Отец Децла заявил, что избраннице Кирилла - Юлии было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для Антония.

Александр Толмацкий о вдове своего сына: «Она настраивает внука против нас»
Александр Толмацкий (Фото: Globallookpress.com)

После того, как вдова Кирилла Толмацкого — Юлия сообщила о том, что отец Децла якобы объявил ей войну и больше того, начал диктовать свои правила, сам Александр Толмацкий прокомментировал всю ситуацию. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — сетовала возлюбленная рэп-исполнителя.

Однако отец Кирилла озвучил свою версию, говоря о взаимоотношениях с невесткой. По словам музыкального продюсера, никто не собирался отнимать у Юлии ее первенца. Внук Александра Толмацкого — Антоний появился на свет в июне 2005 года. Летом мальчику исполнится четырнадцать лет. Он был очень привязан к своему папе, и даже сделал себе дреды.

«У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — приводит «СтарХит» слова Александра Толмацкого.

Напомним, что рэпер Децл скончался в гримерной после концерта в Ижевске. Артисту было всего 35 лет. Кирилла Толмацкого похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Отец рэп-исполнителя — Александр Толмацкий, не смотря на существующее между ним и сыном недопонимание, приехал на гражданскую панихиду, сетуя о том, что так и не успел поговорить с Кириллом до его кончины.

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Александр ТолмацкийУмер рэпер Децл

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Александр Толмацкий о вдове своего сына: «Она настраивает внука против нас»
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