НОВОСТИ

Александр Буйнов не собирается делать подарок Алле Пугачевой на юбилей

Певец заметил, что обязательно будет присутствовать в зале на концерте.

Александр Буйнов не собирается делать подарок Алле Пугачевой на юбилей
Александр Буйнов и Алла Пугачева / фото: globallook.com

Известный исполнитель Александр Буйнов заявил, что не собирается что-то дарить Примадонне отечественной сцены и своей близкой подруге Алле Пугачёвой на ее юбилей. По его словам, он никогда не делает подарков. Впрочем, затем музыкант все-таки заметил, что «может что-то придумать в последний момент».

Буйнов сказал, что уже приглашен на единственный за последние десять лет сольник звезды. Он обязательно будет присутствовать в зале. Музыкант считает, что от Примадонны не ждут какого-то красочного шоу. По его словам, ей не нужно втыкать перья в разные места или танцевать. Примадонна, как считает певец, умеет вызывать в людях смех и слезы просто своим присутствием на сцене.

Между тем Буйнов не спорит, что Пугачёва — народное достояние страны. Она сделала огромный вклад в культуры. По его словам, она высокого класса драматическая актриса и просто образованный человек, сообщает портал Dni.ru.

Вам может быть интересно:

Игорь Николаев опубликовал архивный снимок с Пугачевой, который был сделан 35 лет назад Борису Моисееву нагадали, что он умрет в 86 лет 69-летняя Пугачева спела вживую на своей вечеринке

Тэги:

Александр БуйновАлла Пугачеваюбилейный концерт

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Буйнов не собирается делать подарок Алле Пугачевой на юбилей
Интересно?
Поделись с друзьями: