Александр Буйнов не собирается делать подарок Алле Пугачевой на юбилей

Певец заметил, что обязательно будет присутствовать в зале на концерте.

Известный исполнитель Александр Буйнов заявил, что не собирается что-то дарить Примадонне отечественной сцены и своей близкой подруге Алле Пугачёвой на ее юбилей. По его словам, он никогда не делает подарков. Впрочем, затем музыкант все-таки заметил, что «может что-то придумать в последний момент».

Буйнов сказал, что уже приглашен на единственный за последние десять лет сольник звезды. Он обязательно будет присутствовать в зале. Музыкант считает, что от Примадонны не ждут какого-то красочного шоу. По его словам, ей не нужно втыкать перья в разные места или танцевать. Примадонна, как считает певец, умеет вызывать в людях смех и слезы просто своим присутствием на сцене.

Между тем Буйнов не спорит, что Пугачёва — народное достояние страны. Она сделала огромный вклад в культуры. По его словам, она высокого класса драматическая актриса и просто образованный человек, сообщает портал Dni.ru.