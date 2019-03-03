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69-летняя Пугачева спела вживую на своей вечеринке

Примадонна отечественного шоу-бизнеса отпраздновала Первое воскресенье весны в кругу своей семьи и самых близких друзей.

69-летняя Пугачева спела вживую на своей вечеринке
Алла Пугачева (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Вот уже пятьдесят один год Алла Борисовна отмечает Первое воскресенье весны. Этот праздник Примадонна отечественного шоу-бизнеса придумала сама. Супруг певицы — шоумен Максим Галкин в своем микроблоге опубликовал кадры с торжества, показав видеоролик с Пугачевой.

Под аккомпанемент артистка вживую исполнила песню из собственного репертуара — «Женщина, которая поет», заслужив бурные овации присутствующих на мероприятии гостей. На этот раз Примадонна собрала друзей и близких не в своем особняке в Подмосковной деревне Грязь, а в одном из ресторанов. На вечеринке были замечены: Ирина Мирошниченко, Сергей Шакуров, семья Юдашкиных, продюсер Александр Достман, Игорь Николаев с женой Юлией, бизнесвумен Алина Редель. Из семьи: Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой, Кристина Орбакайте и брат Максима Галкина Дмитрий.

«Эх, жалко, всю песню не выложишь одной лентой в Инсту (Инстаграм, — прим. ред.)» — отметил Максим Галкин, опубликовав в своем микроблоге лишь фрагмент с живого выступления Примадонны. Алла Борисовна в кадре исполнила лишь несколько строчек. Примечательно, что на праздник к Примадонне ее друзья пришли не с пустыми руками, многие принесли для нее букеты цветов.

«Почему-то все думают, что мои любимые цветы — желтые розы. Это не так. Желтые цветы я принимаю только один раз в году, в первое воскресенье весны. А мои любимые цветы — полевые, весенние», — приводит «Комсомольская правда» слова Аллы Пугачевой.

Напомним, что 17 апреля певица выступит с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. Так, композитор и певец Юрий Лоза посоветовал Примадонне исполнить на сцене новые композиции, отказавшись от старого репертуара. По словам артиста, с возрастом голос Аллы Борисовны изменился, поэтому, если она и решит исполнять шлягеры, ей стоит записать песни в новой аранжировке.

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69-летняя Пугачева спела вживую на своей вечеринке
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