Экстрасенс Зираддин Рзаев считает, что в жизни вдовы Децла появится новый мужчина

При этом клинический психолог заметил, что отношения с бойфрендом вряд ли продлятся долго.

Известный экстрасенс Зираддин Рзаев заявил, что во второй половине года в жизни вдовы Децла Юлии Толмацкой появится новый мужчина. При этом он считает, что она не свяжет себя новыми узами брака. Отношения либо достаточно быстро распадутся, либо вдова Децла будет жить с мужчиной гражданским браком, который устроит обе стороны.

Экстрасенс заметил, что сейчас в жизни девушки очень непростой период. Началась война со свекром, которая еще неизвестно к чему в итоге приведет. Он сказал, что внутри девушки бушуют ураганы на протяжении долгого времени. Даже рядом с Децлом она была одинока и не могла найти душевного спокойствия.

Рзаев заметил, что Юлия Толмацкая очень симпатичная женщина, поэтому рядом с ней всегда будут мужчины. Такую прекрасную особу, как читает экстрасенс, сложно представить в одиночестве, сообщает портал Dni.ru.