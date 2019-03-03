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Децл не значится отцом своего сына Антония в свидетельстве о рождении

Фамилия мальчика в документе - Киселев.

Децл не значится отцом своего сына Антония в свидетельстве о рождении
Децл / КП

После смерти рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) в его семье не утихают скандалы. Так, недавно его вдова Юлия Толмацкая заявила, что отец ее покойного мужа объявил ей войну на фоне разборок о наследстве музыканта.

Теперь Александр Толмацкий опубликовал на своей странице в Instagram фотографию свидетельства о рождении сына Децла — Тони. В документе в графе «отец» стоит прочерк, то есть покойный рэпер не вписан в свидетельство как родитель ребенка. При этом фамилия мальчика в документе — Киселев. Такая же фамилия у его матери Юлии.

Вместе с этим отец музыканта написал, что все средства от реализации творческих произведений Децла, вне зависимости от отношений семьи с Юлией, достанутся сыну рэпера Антонию.

Напомним, что рэпер Децл умер ровно месяц назад — 3 февраля — после концерта в Ижевске. Музыканту стало плохо после выступления, а врачи не сумели его спасти. У рэпера остались жена Юлия и 13-летний сын.

Ранее мы также писали, что мать музыканта защитила документальный фильм о Децле после того, как многие посчитали сбор денег на картину аферой.

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Децл не значится отцом своего сына Антония в свидетельстве о рождении
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