Стильные девушки: Вера Брежнева и Елена Перминова стали гостями модного показа в Париже

В первый день весны Вера Брежнева проснулась в Париже. Она призналась, что совершенно этого не планировала. Несколько дней певица провела в столице Франции, где как раз проходит Неделя высокой моды. Компанию артистке составила ее подруга, модель Елена Перминова. Возможно, что именно она посоветовала Вере дебютировать на подиуме. На минувших выходных в черном платье бывшая солистка группы «ВИА Гра» продефилировала на показе Alessandra Rich.

Произведя фурор, Брежнева сразу не стала покидать Париж. Она успела посетить еще несколько модных показов. Так, накануне певица стала гостьей показа Balmain. Она облачилась в джинсовое мини-платье с поясом, чтобы появиться на публике. Волосы она предпочла практически не укладывать, придав им естественный вид. Образ артистка дополнила черными ботильонами.

А вот ее подруга появилась в более эпатажном наряде — черном платье с низом из плотной ткани цвета фуксия. Перминова также примерила крупные серьги и полупрозрачные ботфорты.

Примечательно, что девушки пешком дошли до места, где проходило мероприятие. Они успели попозировать папарацци на улицах Парижа. На этот раз Вера уже не поднималась на подиум, а сидела в одном из первых рядов и наслаждалась шоу. «Стильные девушки», — именно так Веру и Елену называют поклонники в соцсети.