НОВОСТИ

Стильные девушки: Вера Брежнева и Елена Перминова стали гостями модного показа в Париже

Певица и ее подруга появились на публике в ультрамодных нарядах.

Стильные девушки: Вера Брежнева и Елена Перминова стали гостями модного показа в Париже
Вера Брежнева и Елена Перминова. фото: ACau/SIPA/Sipa Press Russia/East News

В первый день весны Вера Брежнева проснулась в Париже. Она призналась, что совершенно этого не планировала. Несколько дней певица провела в столице Франции, где как раз проходит Неделя высокой моды. Компанию артистке составила ее подруга, модель Елена Перминова. Возможно, что именно она посоветовала Вере дебютировать на подиуме. На минувших выходных в черном платье бывшая солистка группы «ВИА Гра» продефилировала на показе Alessandra Rich.

Произведя фурор, Брежнева сразу не стала покидать Париж. Она успела посетить еще несколько модных показов. Так, накануне певица стала гостьей показа Balmain. Она облачилась в джинсовое мини-платье с поясом, чтобы появиться на публике.  Волосы она предпочла практически не укладывать, придав им естественный вид. Образ артистка дополнила черными ботильонами.

Вера Брежнева в джинсовом платье. фото: Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

А вот ее подруга появилась в более эпатажном наряде — черном платье с низом из плотной ткани цвета фуксия. Перминова также примерила крупные серьги и полупрозрачные ботфорты.

Елена Перминова в ярком образе. фото: DFY/KCS/East News

Примечательно, что девушки пешком дошли до места, где проходило мероприятие. Они успели попозировать папарацци на улицах Парижа. На этот раз Вера уже не поднималась на подиум, а сидела в одном из первых рядов и наслаждалась шоу. «Стильные девушки», — именно так Веру и Елену называют поклонники в соцсети.

Вера Брежнева и Елена Перминова. фото: Federico Pestellini/Imago Stock and People/East News

Вам может быть интересно:

37-летняя Вера Брежнева в мини вышла на подиум Парижской недели моды Фильм «Юморист» снимали на даче Брежнева и в военном бункере Примерившая розовое платье Брежнева заявила, что спасается от хандры «яркими красками»

Тэги:

Вера БрежневаЕлена Перминовазвездный стиль

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стильные девушки: Вера Брежнева и Елена Перминова стали гостями модного показа в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: