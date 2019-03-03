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37-летняя Вера Брежнева в мини вышла на подиум Парижской недели моды

Светская львица дебютировала в новом для себя амплуа, появившись в наряде из коллекции Alessandra Rich.

37-летняя Вера Брежнева в мини вышла на подиум Парижской недели моды
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — 37-летняя Вера Брежнева дебютировала в качестве модели на Парижской недели моды. Экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла на подиум в черном мини-платье из коллекции Alessandra Rich. Наряд певицы дополнял полупрозрачный подол, переходящей в шлейф. Вместе с Верой участие в модном показе приняла еще одна наша соотечественница — Елена Перминова. Ни для кого не секрет, что девушек связывает давняя дружба. Еще месяц назад они отдыха в одном и  том же отеле на Мальдивах, делясь совместными кадрами. Возможно, именно Елена посодействовала своей приятельнице, устроив ей дебют на Парижской недели моды, пишет «Комсомольская правда».

В своем Instagram Вера Брежнева опубликовала фото, на котором она запечатлена в том самом наряде, которое демонстрировала на подиуме. «Интересная история получилась… Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от Александра Рич и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне лично с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды», — отметила певица.

Помимо того, что Вера Брежнева после ухода из «ВИА Гры» смогла построить сольную карьеру, она также снялась в нескольких фильмах. Артистка находит время и на гастроли, и на детей, и на отдых. У исполнительницы двое дочерей: старшая Соня учится в США, она выбрала кинематографические курсы, а младшая Сара пока живет с мамой.

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37-летняя Вера Брежнева в мини вышла на подиум Парижской недели моды
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