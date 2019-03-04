Александр Толмацкий попросил, чтобы вдова Децла вписала имя рэпера в свидетельство о рождении их сына

Недавно стало известно, что в свидетельстве о рождении сына Децла Антония музыкант не вписан. В графе отец стоит прочерк. В связи с этим отец Децла Александр Толмацкий на своей страничке в социальной сети Instagram разместил пост, в котором завил, что просил, чтобы вдова рэпера вписала имя исполнителя в свидетельство о рождении Тони. Однако по каким-то причинам женщина этого не делает.

Толмацкий уверен, что женщине нужен скандал и она настраивает внука против деда. При этом он пока не может понять зачем ей это надо. Между тем Александр Толмацкий уже обратился к адвокату Сергею Жорину, который будет отстаивать его позицию. Мужчина также заметил, что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся его отношения с Юлей, вдовой Децла, получит Антоний! Он добавил, что у него никогда не было мыслей забирать ребёнка от матери.

«Только что зашла на её страницу в Инстаграм и очень удивилась. Ни одного фото с Кириллом. Она удалила все его фото, очень странная особа. Я за родителей! Дай вам Бог все уладить!» «Конечно я в шоке с того, что сейчас в Сети творится по поводу вашей снохи. Александр Яковлевич не теряйте общения с внуком ведь он у вас единственный что осталось от сына, светлая память нашему любимому волшебнику», «Сегодня был ровно месяц, как не стало Кирилла, не верится просто, примите соболезнования. Скоро 40 дней, и его душа улетит, надеюсь, что на райский остров», — заметили в комментариях пользователи.