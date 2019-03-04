НОВОСТИ

Овдовевшая Божена Рынска осталась практически без денег

Об этом рассказала родственница светской львицы.

Овдовевшая Божена Рынска осталась практически без денег
Божена Рынска. фото: globallook.com

Тетя Божены Рынски Нина Костикова рассказала журналистам о том, что ее племянница, вдова медиамагната и политтехнолога Игоря Малашенко, после смерти супруга оказалась в затруднительном финансовом положении.

Как отмечает родственница, Божена – не алчный человек, в противном случае у нее остались бы деньги. Но на сегодняшний день «в ее кубышке – сущие копейки». Так, что первым делом ее племяннице нужно выйти из депрессии, похоронить мужа и начать новый этап в своей жизни. Так ответила Костикова на вопрос «Московского комсомольца» о материальном положении светской львицы и журналистки.

Что же касается похорон Малашенко, то, по словам родственницы, пока неизвестна точная дата транспортировки его тела в Россию. Сначала испанская полиция заявляла, что вывоз тела разрешат 4-5 марта, но сейчас речь идет о том, что перевезти тело политтехнолога позволят не раньше 6 марта. Все затраты на перевоз должны покрыть страховые выплаты.

Напомним, накануне стало известно, что Божена Рынска сама оказалась в больнице и даже пережила клиническую смерть. Ухудшение здоровья журналистки произошло на фото нестабильного эмоционального состояния – Рынска очень тяжело переживает смерть своего 64-летнего мужа, который свел счеты с жизнью еще 25 февраля в своем доме в Испании.

Вам может быть интересно:

Божена Рынска опубликовала последнее фото Игоря Малашенко перед смертью Овдовевшая Божена Рынска сообщила, что Игоря Малашенко могли убить Божена Рынска: отвратительные высказывания журналистки, оставшиеся в памяти

Тэги:

Божена РынскаИгорь Малашенкоматериальное положениесветская львица

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Овдовевшая Божена Рынска осталась практически без денег
Интересно?
Поделись с друзьями: