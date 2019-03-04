Овдовевшая Божена Рынска осталась практически без денег

Тетя Божены Рынски Нина Костикова рассказала журналистам о том, что ее племянница, вдова медиамагната и политтехнолога Игоря Малашенко, после смерти супруга оказалась в затруднительном финансовом положении.

Как отмечает родственница, Божена – не алчный человек, в противном случае у нее остались бы деньги. Но на сегодняшний день «в ее кубышке – сущие копейки». Так, что первым делом ее племяннице нужно выйти из депрессии, похоронить мужа и начать новый этап в своей жизни. Так ответила Костикова на вопрос «Московского комсомольца» о материальном положении светской львицы и журналистки.

Что же касается похорон Малашенко, то, по словам родственницы, пока неизвестна точная дата транспортировки его тела в Россию. Сначала испанская полиция заявляла, что вывоз тела разрешат 4-5 марта, но сейчас речь идет о том, что перевезти тело политтехнолога позволят не раньше 6 марта. Все затраты на перевоз должны покрыть страховые выплаты.

Напомним, накануне стало известно, что Божена Рынска сама оказалась в больнице и даже пережила клиническую смерть. Ухудшение здоровья журналистки произошло на фото нестабильного эмоционального состояния – Рынска очень тяжело переживает смерть своего 64-летнего мужа, который свел счеты с жизнью еще 25 февраля в своем доме в Испании.