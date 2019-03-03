Калашникова вспомнила, как ей приходилось работать, несмотря на «жуткий токсикоз»

В своей постоянной колонке для сайта Teleprogramma.pro, певица и телеведущая Анна Калашникова призналась, что популярность пришла к ней благодаря роману с выпускником «Фабрики звезд» Прохором Шаляпиным. После того, как молодые люди объявили о пополнении в семействе — репортеры стали караулить избранницу артиста под окнами дома, рядом с телестудией и работой. «Благодаря их стараниям, тот период моей жизни можно воссоздать буквально покадрово», — отметила Калашникова, вспомнив о своей беременности. Дело в том, что певица сама копила себе на роды, долго откладывала деньги и собрала приличную сумму — около полумиллиона рублей.
На тот момент светская львица оплачивала кредит по покупке дома. Однако, это не помешало ей отдать всю накопленные деньги своей подруге. «Человек убедил меня, что ему сейчас эта сумма нужнее. А потом просто пропал. Я ждала, звонила, просила, умоляла, где-то месяца до шестого своей беременности. Безрезультатно», — сетует артистка.
В итоге, Анне пришлось работать на износ для того, чтобы оплатить все расходы и это, несмотря на «жуткий токсикоз». Певица выступала на корпоративах и организовывала караоке вечеринки, развивала свои шоурумы одежды, снималась в ток-шоу и фотосессиях.
Примечательно, что уже после рождения сына Даниила — в студии программы «Пусть говорят» Прохор Шаляпин согласился провести ДНК-тест, узнав, что он не является биологическим отцом сына Анны Калашниковой.