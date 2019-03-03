Калашникова вспомнила, как ей приходилось работать, несмотря на «жуткий токсикоз»

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина - певица и телеведущая Анна Калашникова призналась, что долгое время откладывала деньги на первые роды. Однако всю накопленную сумму она отдала своей подруге, оставшись без средств.

В своей постоянной колонке для сайта Teleprogramma.pro, певица и телеведущая Анна Калашникова призналась, что популярность пришла к ней благодаря роману с выпускником «Фабрики звезд» Прохором Шаляпиным. После того, как молодые люди объявили о пополнении в семействе — репортеры стали караулить избранницу артиста под окнами дома, рядом с телестудией и работой. «Благодаря их стараниям, тот период моей жизни можно воссоздать буквально покадрово», — отметила Калашникова, вспомнив о своей беременности. Дело в том, что певица сама копила себе на роды, долго откладывала деньги и собрала приличную сумму — около полумиллиона рублей.

На тот момент светская львица оплачивала кредит по покупке дома. Однако, это не помешало ей отдать всю накопленные деньги своей подруге. «Человек убедил меня, что ему сейчас​ эта сумма нужнее. А потом просто пропал.​ Я ждала, звонила, просила, умоляла, где-то месяца до шестого своей беременности. Безрезультатно», — сетует артистка.

В итоге, Анне пришлось работать на износ для того, чтобы оплатить все расходы и это, несмотря на «жуткий токсикоз». Певица выступала на корпоративах и организовывала караоке вечеринки, развивала свои шоурумы одежды​,​ снималась в ток-шоу и фотосессиях.

Примечательно, что уже после рождения сына Даниила — в студии программы «Пусть говорят» Прохор Шаляпин согласился провести ДНК-тест, узнав, что он не является биологическим отцом сына Анны Калашниковой.