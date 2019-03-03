«В элитном роддоме я чуть не умерла»: Анна Калашникова впервые рассказала о личной трагедии

Добрый день, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro. Вновь я – певица и телеведущая Анна Калашникова – делюсь с вами своими мыслями. Обычно я пишу о чем-то веселом и легком, например, о праздниках и подарках, о путешествиях и бьюти-советах. Но сегодня все будет иначе.
Мы с вами коснемся темы серьезной, тяжелой и радостной одновременно, но, главное, очень-очень личной. По крайней мере, для меня — темы моей первой беременности.
Наверное, никто не будет спорить, что популярность и узнавание широких масс пришли ко мне после того, как мы с Прохором Шаляпиным объявили о том, что ждем ребенка на эфире у Андрея Малахова. И новость эта произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Десятки обложек, фотосессий, съемок сюжетов и эфиров. Журналисты караулили нас под окнами дома , рядом с телестудией и нашей работой. Благодаря их стараниям, тот период моей жизни можно воссоздать буквально покадрово. За исключением одного момента, когда я чуть не отдала богу душу.
Но обо все по порядку. Беременность я переносила хорошо. Еще на маленьком сроке я имела неосторожность дать в долг подруге деньги, которые предназначались на оплату больницы и ведение беременности. Это около полумиллиона рублей.
Я откладывала их долго, отказывая себе во многом. Но, как это часто бывает, в какой-то момент другой человек убедил меня, что ему сейчас эта сумма нужнее. А потом просто пропал. Я ждала, звонила, просила, умоляла, где-то месяца до шестого своей беременности. Безрезультатно.
И тогда я поняла, что обратно своих сбережений я так и не дождусь. И мне пришлось начинать все заново. А ведь еще на мне висел кредит за дом, который я взяла незадолго до того, как узнала о своей беременности. И его тоже надо было выплачивать. В общем, «ситуация патовая».
Еще до беременности мне предложили вести вечеринки в караоке «Whoiswho», где я, собственно и работаю по сей день. Я крутилась, как белка в колесе, вела мероприятия, выступала на корпоративах и организовывала караоке вечеринки, развивала свои шоурумы одежды, снималась в ток-шоу и фотосессиях, участвовала в показах и прочее. И это, несмотря на жуткий токсикоз. Но и это не самое страшное.
Пришло время рожать. Специально для этого дела был выбран элитный комплекс с хорошей репутацией. Не вижу смысла упоминать его название. Там и так рожает каждая вторая знаменитость. Поначалу все шло по плану.
Рожать я решила сама. Схватки начались по графику на 38 неделе, ранним утром, в 7 часов. А уже вечером того же дня на свет появился мой Данюшка. И вроде все хорошо, роды длились всего 30-40 минут и я даже не кричала!
Когда сына положили мне на живот, я испытала ни с чем несравнимое чувство гармонии и гордости. Ведь я смогла дать жизнь такому чуду. Это высший акт творения, данный женщине богом и природой. И никакие технические новинки или произведения искусства, никакие песни или роли не будут значимей и ценней этой простой биологической функции — быть матерью.
Стоит ли говорить, что это была любовь с первого взгляда? Однако нам с сыном предстояла разлука, как мне тогда казалось, недолгая. Сына отправили в «бокс» к другим малышам, меня в палату — отсыпаться.
Однако вместо того, чтобы спокойно уснуть, я начала метаться. Болела грудь, живот, было нечем дышать. Я звонила нянечкам, кричала, что умираю. Они лишь разводили руками, но потом все же смилостивились и решили померить температуру. Оказалось — «35», я почти ледяная. И температура падает. Меня колбасило так, что болело практически все в моем теле! Бросало то в холод, то жар… Я мучилась почти сутки,и только потом меня повезли на обследование, ибо до этого они думали, что мне просто плохо после родов и это нормально.
Сделали несколько сложных процедур, в результате которых обнаружились жидкость в легких и гной в брюшной полости. Повезли на операцию, ничего не объясняя. Все это время я пыталась позвонить родителям. Прохору. Но у меня отбирали телефон. Потом провал в памяти.
Сознание вернулось только тогда, когда меня в реанимации подключали к аппарату «искусственной вентиляции легких». На животе были следы проколов. Сделали несколько операций. Из-за всего этого я не могла стоять, не могла ходить, ноги выглядели, как у слона — так сильно отекли.
А ведь до 6-го месяца не все могли вообще понять, что я беременна. Такая была худая и складная. В больнице же за одну ночь я отекла практически на 15 килограмм. И от этой жидкости мне надо было срочно избавиться. Иначе это могло стоить мне жизни.
Поэтому доктора не давали мне еду, заставляли дышать через специальный агрегат, который выводил воду из легких. Было такое ужасное состояние овоща — ни спать я не могла, ни дышать нормально… Казалось, что я просто медленно умираю и ничего не могу с этим сделать…
Так прошло несколько дней. Потом меня перевели на белковые коктейли. Так прошло еще 2 недели, первую из которых я провела, будучи прикованной к постели. Даже до туалета дойти было невозможно, не говоря уже о других моих страданиях. В первую очередь, я, конечно, беспокоилась за сына. Все ли с ним хорошо? Ведь недомогание могло распространиться и на него.
В реанимацию малышей не носят, да и вообще никого не пускали. Все это время с ним была моя мама и нянечки детского отделения. Я не могла его увидеть, лишь только иногда просила показать фото. А для матери, сами понимаете, нет ничего страшнее. Беспокоилась, что не могу поговорить с ни с кем. Сил не было даже держать телефон… Мучали боли…
Потом Данечку выписали, шариков и красивой выписки не было, его увезли домой мои родители, потому что я лежала в реанимации и врачи боролись за мою жизнь… Я так переживала, что не могу кормить его грудью, потому что оно было прервано из за моей болезни… Переживала, что не вижу его в самые первые и важные дни его жизни! Это было мучительнее всех тех болей и страданий, что испытывало мое тело.
Но у меня был стимул скорее побороть смертельный диагноз — заражение крови — сепсис. И я боролась! Я делала все мучительные процедуры и предписания врачей. Мои родные убедили меня, что мне стоит думать, в первую очередь, о себе, и спасать себя, а сыночек находился в надежных руках бабушки и дедушки, которые разрывались между мной и Данюшкой.
Помню, как доктор почти отчаялся и хотел мне делать прокол легких, потому что в каждом органе было по 500 мл воды! Я не могла дышать и спать, я все время задыхалась и боялась умереть. Он предложил попробовать поделать специальные упражнения с аппаратом, чтобы разогнать жидкость, и я до победного пыталась это делать. Это было так сложно — вы даже не можете представить… Через боль и страх мы делали эти процедуры и, наконец, наметилась положительная динамика…
Что же до Прохора, то все это время он мужественно отбивался от нападок журналистов, своих друзей и родственников, интересующихся, когда же он сможет встретить меня из роддома. Шаляпин отвечал им, что я умираю, но люди почему-то ему не верили. А зря. Ведь я провела в клинике почти рекордное время.
Из больницы Даня уехал много раньше, чем я. Его забрали мои родители, в какой-то момент все же, испугавшись за его здоровье, о чем сказали мне постфактум. В реанимацию лично ко мне Шаляпина не пускали врачи. Боялись подорвать репутацию центра, он все-таки человек известный. Мог и скандал устроить.
Прохора же безумно обижал тот факт, что он никак не может поучаствовать в ситуации — увидеть меня или Даню. И, несмотря на то, что ему потом вроде бы все объяснили — обида в глубине его души осталась. И именно она стала началом конца наших отношений.
Это очень грустно понимать сейчас, по прошествии лет, ведь я ни в чем не была перед ним виновата. И, наоборот, очень хотела, чтобы мой мужчина встретил меня из роддома с цветами и шариками. Впрочем, как и любая другая женщина, в подобной ситуации. Вот правда. Согласитесь, куда предпочтительней уезжать из больницы с ребенком, кучей подарков и благодарностей, чем несколько недель лежать в реанимации с проколотым пузом.
Причем зашили меня в больнице так неумело, что после выхода мне пришлось делать несколько пластических операций. Ибо казалось, что у меня 2 пупка. Не говоря уже о том, что я перенесла разлуку с сыном, чуть не ставшую для меня фатальной.
Но самое неприятное — это, наверное, причина всего. Ею стала инфекция, которую мне занес мой врач на перчатках во время послеродового осмотра. Как вы понимаете, в это время у женщины все пространство ТАМ – это одна большая рана. И любое нарушение гигиены может привести к фатальным последствиям. Серьезно.
В средние века более 50% девушек умирали после родов, эту цифру удалось снизить на 15% после того, как перед осмотром органов рожениц гинекологи стали просто мыть руки. Слава Богу, что сейчас все-таки XXI век, и медицина сделала шаг вперед.
Но все равно как-то не очень здорово осознавать, что я заплатила около миллиона рублей за роды, а меня чуть не угробили. Хотя всего этого можно было избежать, просто продезинфицировав перчатки.
Посему, девочки, совет: выбирая клинику, смотрите, в первую очередь, на репутацию врача, а не заведения. Многие мои подружки рожали в более бюджетных, не таких раскрученных клиниках, за гораздо меньшие средства, и все происходило на высшем уровне. Куда лучше, чем у меня.
Поэтому если вдруг соберетесь рожать, обязательно спросите знакомых, у кого они это делали и внимательно читайте частные отзывы о каждом конкретном докторе. И обязательно смотрите, как строго в больнице соблюдает правила гигиены.
События моих первых родов потом «аукнулись» и в случае со второй беременностью. Но это уже совсем другая история. Однако я в любом случае благодарна врачам за моего сына.
Я рада, что он появился на свет, что он живет, дышит, бегает и собирает машинки. Он – самое большое мое счастье, самая большая моя любовь. И это очень круто, что он смог родиться здоровым. Спасибо большое медикам за это.