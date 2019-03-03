Певица и телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro

Добрый день, дорогие читатели​ портала Teleprogramma.pro. ​ Вновь я – певица и телеведущая Анна Калашникова – делюсь с вами своими мыслями. Обычно я пишу о чем-то веселом и легком, например, о праздниках и подарках, о​ путешествиях и бьюти-советах.​ Но сегодня все будет иначе.

Мы с вами коснемся темы ​серьезной,​ тяжелой и радостной одновременно,​ но, главное, очень-очень личной. ​По крайней мере, для меня — темы ​ моей первой беременности.

Наверное, никто не будет спорить, что​ популярность и​ узнавание​ широких​ масс​ пришли ко мне после того, как мы с Прохором Шаляпиным​ объявили​ о том, ​что ждем ребенка на эфире у Андрея Малахова. И новость эта произвела эффект разорвавшейся бомбы.

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Десятки обложек, фотосессий, съемок сюжетов и эфиров. Журналисты​ караулили нас под окнами дома , рядом с телестудией и нашей работой. Благодаря их стараниям, тот период моей жизни можно воссоздать буквально покадрово. За исключением одного момента, когда я чуть не отдала богу душу.

Но обо все по порядку. Беременность я переносила хорошо. Еще на маленьком сроке я имела неосторожность​ дать в долг подруге деньги, которые предназначались на оплату больницы и ведение беременности.​ Это около ​полумиллиона рублей.

​Я откладывала их долго, отказывая себе во многом. ​ ​Но, как ​ это часто бывает, в какой-то момент другой человек убедил меня, что ему сейчас​ эта сумма нужнее. А потом просто пропал.​ Я ждала, звонила, просила, умоляла, где-то месяца до шестого своей беременности. Безрезультатно.

И​ тогда я поняла, что обратно своих ​ сбережений я так и не дождусь. И мне пришлось начинать все заново. А ведь еще на мне висел кредит за дом, который я взяла незадолго до того, как узнала о своей беременности.​ И​ его ​тоже надо было выплачивать. В общем, ​«ситуация патовая».

Еще до беременности мне предложили вести вечеринки в караоке «Whoiswho», где я, собственно и работаю по сей день. Я крутилась, как белка в колесе,​ вела мероприятия, выступала на корпоративах и организовывала караоке вечеринки, развивала свои шоурумы одежды​,​ снималась в ток-шоу и фотосессиях, участвовала в показах и прочее. И это, несмотря на жуткий токсикоз. ​Но и это не самое страшное.

Пришло время рожать. Специально для этого дела был выбран элитный комплекс с хорошей репутацией. Не вижу смысла упоминать его название. Там и так рожает каждая вторая знаменитость.​ Поначалу все шло по плану.​

Рожать я решила сама. Схватки начались по графику​ на 38 неделе, ранним утром, в​ 7 часов. А уже вечером того же дня на свет​ появился мой Данюшка. И вроде все хорошо, роды длились всего 30-40 минут и я даже не кричала!

Когда сына положили мне на живот, я испытала ни с чем несравнимое чувство гармонии и гордости.​ Ведь я​ смогла дать жизнь​ такому чуду. Это​ высший акт творения, данный женщине ​богом и природой. И никакие технические новинки или​ произведения искусства, никакие песни или роли не будут значимей и ценней этой простой биологической функции — быть матерью.

Стоит ли говорить, что это была любовь с первого взгляда? Однако нам с сыном предстояла разлука, как мне тогда казалось, недолгая.​ Сына отправили в «бокс» к другим малышам, меня в палату​ — отсыпаться.

Однако вместо того, чтобы спокойно уснуть, я начала метаться. Болела грудь, живот, было нечем дышать. Я звонила нянечкам, кричала, что умираю. Они лишь разводили руками,​ но потом все же смилостивились и решили померить температуру. Оказалось — «35», я почти ледяная. И температура падает. Меня колбасило так, что болело практически все в моем теле! Бросало то в холод, то жар… Я мучилась почти сутки,и только потом меня повезли на обследование, ибо до этого они думали, что мне просто плохо после родов и это нормально.

Сделали несколько сложных процедур, в результате которых​ обнаружились жидкость в легких и гной в брюшной полости.​​ Повезли на операцию, ничего не объясняя. Все это время я пыталась позвонить родителям. Прохору. ​Но у меня отбирали телефон. Потом провал в памяти.

​Сознание вернулось только тогда, когда меня в реанимации ​подключали к аппарату «искусственной вентиляции легких».​ ​На животе были следы проколов. Сделали несколько операций. Из-за всего этого​ я не могла стоять,​ не могла ходить, ноги выглядели, как у слона — так сильно отекли.

А ведь до 6-го месяца не все могли вообще​ понять, что я беременна.​ Такая была худая и складная. В больнице же ​ за одну ночь я отекла практически на 15 килограмм. И ​от этой жидкости мне надо было срочно избавиться. Иначе это могло стоить мне жизни.

Поэтому доктора​ не давали ​мне еду, заставляли дышать через специальный агрегат, который выводил воду из легких. Было такое ужасное состояние овоща — ни спать я не могла, ни дышать нормально… Казалось, что я просто медленно умираю и ничего не могу с этим сделать…

Так прошло несколько дней. Потом меня перевели на белковые коктейли. Так прошло еще 2 недели, первую из которых я провела, будучи прикованной к постели. ​Даже до туалета дойти было невозможно, не говоря уже о других моих страданиях. В первую очередь, я, конечно, беспокоилась за сына.​ Все ли с ним хорошо? Ведь недомогание могло распространиться и на него.

В реанимацию малышей не носят, да и вообще никого не пускали. Все это время с ним была моя мама и нянечки детского отделения. Я не могла его увидеть, лишь только иногда просила показать фото. А для матери, сами понимаете, нет ничего страшнее. Беспокоилась, что не могу поговорить с ни с кем. Сил не было даже держать телефон… Мучали боли…

Потом Данечку выписали, шариков и красивой выписки не было, его увезли домой мои родители, потому что я лежала в реанимации и врачи боролись за мою жизнь… Я так переживала, что не могу кормить его грудью, потому что оно было прервано из за моей болезни… Переживала, что не вижу его в самые первые и важные дни его жизни! Это было мучительнее всех тех болей и страданий, что испытывало мое тело.

Но у меня был стимул скорее побороть смертельный диагноз — заражение крови — сепсис. И я боролась! Я делала все мучительные процедуры и предписания врачей. Мои родные убедили меня, что мне стоит думать, в первую очередь, о себе, и спасать себя, а сыночек находился в надежных руках бабушки и дедушки, которые разрывались между мной и Данюшкой.

Помню, как доктор почти отчаялся и хотел мне делать прокол легких, потому что в каждом органе было по 500 мл воды! Я не могла дышать и спать, я все время задыхалась и боялась умереть. Он предложил попробовать поделать специальные упражнения с аппаратом, чтобы разогнать жидкость, и я до победного пыталась это делать. Это было так сложно — вы даже не можете представить… Через боль и страх мы делали эти процедуры и, наконец, наметилась положительная динамика…

Что же до Прохора, то все это время он ​мужественно отбивался от нападок журналистов,​ своих друзей и родственников, интересующихся, когда же он сможет встретить меня из роддома. ​Шаляпин отвечал им, что я умираю, но люди почему-то ему не верили.​ А зря. Ведь я провела в клинике ​почти рекордное время.

Из ​ больницы Даня уехал много​ раньше, чем я.​ ​Его забрали мои родители, в какой-то момент все же, испугавшись за его здоровье,​ о чем сказали мне постфактум.​ В реанимацию лично ко мне ​Шаляпина не пускали врачи. Боялись подорвать репутацию центра, он все-таки человек известный. Мог и скандал устроить.​

Прохора же безумно обижал тот факт, что он никак не может поучаствовать в ситуации — увидеть меня или Даню. И, несмотря на то, что ему потом ​вроде бы все объяснили — обида в глубине его души ​осталась. И именно она стала началом конца наших отношений.

Это очень грустно понимать сейчас, по прошествии лет, ведь я ни в чем не была перед ним виновата. ​И, наоборот, очень хотела, чтобы​ мой мужчина встретил меня из роддома с цветами и шариками.​ Впрочем, как и любая другая женщина, в подобной ситуации.​ Вот правда. Согласитесь, куда предпочтительней​ уезжать из больницы с ребенком, ​кучей подарков и благодарностей, чем ​несколько недель лежать в реанимации с проколотым пузом.

Причем зашили меня в больнице так неумело, что после выхода мне пришлось делать несколько пластических операций. Ибо казалось, что у меня 2 пупка. Не говоря уже о том, что я перенесла разлуку с сыном, чуть не ставшую для меня фатальной.

Но самое неприятное — это, наверное, причина всего. Ею стала инфекция, которую мне занес мой врач на перчатках во время послеродового осмотра. Как вы понимаете, в это время у женщины ​все пространство ТАМ – это одна большая рана. И любое нарушение гигиены может привести к фатальным последствиям. Серьезно.

В средние века более 50% ​ девушек умирали после родов, эту цифру удалось снизить на 15%​ после того, как перед осмотром органов рожениц ​гинекологи стали просто мыть руки. ​Слава Богу, что сейчас все-таки XXI век, и медицина сделала шаг вперед.

Но все равно как-то не очень здорово осознавать, что я заплатила около миллиона рублей за роды, а​ меня ​ чуть не угробили.​ Хотя всего этого можно было избежать,​ просто продезинфицировав перчатки.

Посему, девочки, совет: выбирая клинику, смотрите, в первую очередь, на репутацию врача, а не заведения.​ Многие мои подружки рожали в более бюджетных, не таких раскрученных клиниках,​ за гораздо меньшие средства, и все происходило на высшем уровне. Куда лучше, чем у меня.

Поэтому если вдруг соберетесь рожать, обязательно спросите знакомых, у кого они это делали и внимательно читайте частные отзывы о каждом конкретном докторе. И обязательно смотрите, как строго в больнице соблюдает правила гигиены.

События моих первых родов потом «аукнулись» и в случае со второй беременностью. Но это ​ уже совсем другая история.​ Однако я в любом случае благодарна врачам за моего сына.

Я рада, что он появился на свет, что он живет, дышит, бегает и собирает машинки. Он – самое большое мое счастье, самая большая моя любовь.​ И это очень круто, что он смог родиться здоровым. Спасибо большое медикам за это.