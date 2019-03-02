Садальский заявил, что актер Алексей Смирнов умер от разрыва сердца, узнав о смерти своего друга Леонида Быкова

Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о замечательном коллеге по творческому цеху Алексее Смирнове. По его словам, актер был библиофилом, тонким знатоком японской поэзии, завсегдатаем всех букинистских магазинов, которые попадались на его пути. При этом у звезды советских комедий никогда не было своих детей. Сам же он их обожал. Вырезал часто им из дерева игрушки.

Садальский заметил, что Смирнов воевал. Однако своими наградами никогда не хвастался. О войне он не любил говорить. Жил актер в комнате со своей матерью в коммуналке. Всю жизнь он, как комедийный артист, мечтал о драматической роли. Ему это удалось. Он сыграл механика Макарыча в картине Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Смирнов дружил с Быковым. Когда последний погиб в автокатастрофе, он сильно переживал. И вскоре умер от разрыва сердца.

«Настоящих нынче мало! Всё подделка! Вот кому есть с кем пойти в разведку? Даже те, кто рядом и близко. Что-то в сегодняшних людях исчезло. И похоже, навсегда», «Стас, спасибо вам за память! Читала и не смогла сдержать слёз! Вечная память великому актёру!», «Это лучший, один из лучших фильмов, а актер чудесный, хороший человек, редкий. Таких сейчас нет ни одного», — заметили в комментариях пользователи.