Как Высоцкий опекал Абдулова, а Смирнов не смог пережить смерть Быкова

Примерами верной и самоотверженной дружбы могут служить отношения между такими актерами, как Владимир Высоцкий и Всеволод Абдулов, Леонид Быков и Алексей Смирнов, Александр Абдулов и Евгений Леонов, Василий Лановой и Георгий Юматов.

Как Высоцкий опекал Абдулова

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Неизвестно, чем молодой абитуриент Всеволод Абдулов привлек внимание старшекурсника Школы-студии МХАТ Владимира Высоцкого, только Высоцкий с первых же дней знакомства «взял шефство» над Всеволодом. Он подсказывал ему, на что нужно обратить внимание перед каждым отборочным туром, чтобы увеличились шансы на поступление. Двое студентов подружились — как потом выяснилось — на всю жизнь.

В 1977 году Всеволод Абдулов попал в страшную аварию, после которой три недели находился между жизнью и смертью. Все это время рядом был Высоцкий. Врачи спасли жизнь артисту, но полученные травмы не прошли даром: у Абдулова стала стремительно слабеть память. Он уже не мог учить большие роли — слова ускользали, артист терялся на сцене и перед камерой.

Тогда Высоцкий стал брать друга на все свои концерты, включая выступления Всеволода в программу — Абдулов читал стихи, а если забывал очередную строчку, рядом появлялся Высоцкий и читал вместо него…

Когда Высоцкого пригласили на роль Жеглова, он уговорил Станислава Говорухина дать роль и Абдулову. Так в фильме «Место встречи изменить нельзя» появился милиционер, испугавшийся за свою жизнь перед пистолетом бандита Фокса. Высоцкий специально выбрал для друга такую роль, в которой было бы немного слов, но можно было бы проявить актерский талант.

Всеволод Абдулов всю жизнь чувствовал себя виноватым за то, что в роковой для Высоцкого день его не оказалось рядом. Потеряв близкого друга, Абдулов сказал дочери, что теперь, без Володи, жизнь потеряла для него всякий смысл.

Он пережил Высоцкого на 22 года. В отличие от некоторых других, знакомых с великим бардом при его жизни, Абдулов никогда не спекулировал его именем.

Как Смирнов не смог пережить смерть Быкова

Снимаясь в фильме «Зайчик», Леонид Быков и Алексей Смирнов, что называется, «обрели друг друга». Так бывает в жизни — настоящий друг появляется неожиданно и остается рядом на долгие годы. Видимо, что-то необходимое для другого было в каждом из этих артистов.

Леониду Быкову долго не разрешали приступить к съемкам фильма «В бой идут одни «старики». А когда, наконец, позволили, киношное начальство выступило категорически против кандидатуры Смирнова на роль механика — мол, комичная внешность артиста не позволяет ему играть героя войны.

Онемевший от гнева Быков принес боевые награды друга и стал выкладывать их на стол высокого начальства — ордена, медали… Чиновникам ничего не оставалось, как подписать «добро». Так Смирнов попал в фильм «В бой идут одни «старики».

Играл сердцем, проживая каждую реплику, каждую сцену. А когда снимали эпизод у могилы погибших летчиц, Алексей Макарович не выдержал — заплакал по-настоящему. После съемок его увезли в больницу — сердечный приступ.

В апреле 1979-го артист в очередной раз лечил сердце в больнице — оно снова дало сбой. И не знал, что его друг, Леонид Быков, разбился в автокатастрофе. Смирнову долго не сообщали о трагедии, опасаясь за его сердце. Но бесконечно скрывать было невозможно. Узнав о роковой аварии, Алексей Макарович уже не оправился от потрясения — 7 мая его не стало.

Как Лановой спасал Юматова от тюрьмы

Соперничество Василия Ланового и Георгия Юматова началось на съемках фильма «Как закалялась сталь», — они оба претендовали на роль Павки Корчагина. Руководство выбрало Ланового. Юматов утверждал, что он смог бы сыграть лучше.

Потом оба попали в фильм «Офицеры». И, находясь ежедневно рядом, снимаясь в общих сценах, артисты крепко сдружились. Правда, Юматов крайне редко произносил слово «друг» — он считал, что так можно назвать только человека, который, не задумываясь, отдаст за тебя жизнь. Как на фронте.

Впрочем, Лановой однажды сделал для своего друга нечто не менее значимое. Когда в 1994 году Юматов на почве ссоры убил человека в собственной квартире (выстрелил из охотничьего ружья), Лановой приложил все усилия, чтобы дело пересмотрели и учли все заслуги Юматова, который и без того сильно мучился из-за совершенного преступления и не мог поверить, что он его совершил.

В результате предумышленное убийство, в котором артиста обвиняли, после подробного рассмотрения переквалифицировали на превышение пределов самообороны, а затем Юматов вышел из заключения по амнистии, как фронтовик.

Как Александр Абдулов стал ангелом-хранителем для Михаила Пуговкина

90-е годы оказались неласковыми для отечественного кинематографа. Многие артисты, оставшись «не у дел», теряли цель в жизни — кто-то шел торговать на рынок, кто-то уезжал из страны, кто-то спивался…

Михаил Пуговкин вел почти нищенскую жизнь в Ялте. Узнав о бедственном положении любимого артиста, Александр Абдулов немедленно перевез Пуговкина в Москву, помог ему получить квартиру в Сокольниках, а потом пригласил в свой фильм «Бременские музыканты & Co», — и это тогда, когда пожилой актер уже перестал надеяться на какие-то изменения в жизни.

Оказалось, что у них много общего. Оба высоко ценили ту духовную близость, которую им подарила дружба. Михаил Пуговкин называл Абдулова своим ангелом-хранителем, относился к Александру Гавриловичу, как к родному человеку, и не мог смириться с потерей, когда Абдулова не стало.

Сам Пуговкин покинул этот мир спустя полгода после Абдулова и до конца повторял: «Скоро встретимся с Сашей».