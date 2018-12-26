Как Высоцкий опекал Абдулова, а Смирнов не смог пережить смерть Быкова
Артисты — такие же люди, как все остальные. Они тоже любят, ненавидят, дружат... Только у многих талантливых артистов все эти чувства проявляются, порой, необычайно ярко — потому что личности необыкновенные.
Примерами верной и самоотверженной дружбы могут служить отношения между такими актерами, как Владимир Высоцкий и Всеволод Абдулов, Леонид Быков и Алексей Смирнов, Александр Абдулов и Евгений Леонов, Василий Лановой и Георгий Юматов.
Как Высоцкий опекал Абдулова
В 1977 году Всеволод Абдулов попал в страшную аварию, после которой три недели находился между жизнью и смертью. Все это время рядом был Высоцкий. Врачи спасли жизнь артисту, но полученные травмы не прошли даром: у Абдулова стала стремительно слабеть память. Он уже не мог учить большие роли — слова ускользали, артист терялся на сцене и перед камерой.
Тогда Высоцкий стал брать друга на все свои концерты, включая выступления Всеволода в программу — Абдулов читал стихи, а если забывал очередную строчку, рядом появлялся Высоцкий и читал вместо него…
Когда Высоцкого пригласили на роль Жеглова, он уговорил Станислава Говорухина дать роль и Абдулову. Так в фильме «Место встречи изменить нельзя» появился милиционер, испугавшийся за свою жизнь перед пистолетом бандита Фокса. Высоцкий специально выбрал для друга такую роль, в которой было бы немного слов, но можно было бы проявить актерский талант.
Всеволод Абдулов всю жизнь чувствовал себя виноватым за то, что в роковой для Высоцкого день его не оказалось рядом. Потеряв близкого друга, Абдулов сказал дочери, что теперь, без Володи, жизнь потеряла для него всякий смысл.
Он пережил Высоцкого на 22 года. В отличие от некоторых других, знакомых с великим бардом при его жизни, Абдулов никогда не спекулировал его именем.
Как Смирнов не смог пережить смерть Быкова
Леониду Быкову долго не разрешали приступить к съемкам фильма «В бой идут одни «старики». А когда, наконец, позволили, киношное начальство выступило категорически против кандидатуры Смирнова на роль механика — мол, комичная внешность артиста не позволяет ему играть героя войны.
Онемевший от гнева Быков принес боевые награды друга и стал выкладывать их на стол высокого начальства — ордена, медали… Чиновникам ничего не оставалось, как подписать «добро». Так Смирнов попал в фильм «В бой идут одни «старики».
Играл сердцем, проживая каждую реплику, каждую сцену. А когда снимали эпизод у могилы погибших летчиц, Алексей Макарович не выдержал — заплакал по-настоящему. После съемок его увезли в больницу — сердечный приступ.
В апреле 1979-го артист в очередной раз лечил сердце в больнице — оно снова дало сбой. И не знал, что его друг, Леонид Быков, разбился в автокатастрофе. Смирнову долго не сообщали о трагедии, опасаясь за его сердце. Но бесконечно скрывать было невозможно. Узнав о роковой аварии, Алексей Макарович уже не оправился от потрясения — 7 мая его не стало.
Как Лановой спасал Юматова от тюрьмы
Потом оба попали в фильм «Офицеры». И, находясь ежедневно рядом, снимаясь в общих сценах, артисты крепко сдружились. Правда, Юматов крайне редко произносил слово «друг» — он считал, что так можно назвать только человека, который, не задумываясь, отдаст за тебя жизнь. Как на фронте.
Впрочем, Лановой однажды сделал для своего друга нечто не менее значимое. Когда в 1994 году Юматов на почве ссоры убил человека в собственной квартире (выстрелил из охотничьего ружья), Лановой приложил все усилия, чтобы дело пересмотрели и учли все заслуги Юматова, который и без того сильно мучился из-за совершенного преступления и не мог поверить, что он его совершил.
В результате предумышленное убийство, в котором артиста обвиняли, после подробного рассмотрения переквалифицировали на превышение пределов самообороны, а затем Юматов вышел из заключения по амнистии, как фронтовик.
Как Александр Абдулов стал ангелом-хранителем для Михаила Пуговкина
Михаил Пуговкин вел почти нищенскую жизнь в Ялте. Узнав о бедственном положении любимого артиста, Александр Абдулов немедленно перевез Пуговкина в Москву, помог ему получить квартиру в Сокольниках, а потом пригласил в свой фильм «Бременские музыканты & Co», — и это тогда, когда пожилой актер уже перестал надеяться на какие-то изменения в жизни.
Оказалось, что у них много общего. Оба высоко ценили ту духовную близость, которую им подарила дружба. Михаил Пуговкин называл Абдулова своим ангелом-хранителем, относился к Александру Гавриловичу, как к родному человеку, и не мог смириться с потерей, когда Абдулова не стало.
Сам Пуговкин покинул этот мир спустя полгода после Абдулова и до конца повторял: «Скоро встретимся с Сашей».