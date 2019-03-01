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Васильева поблагодарила Садальского, который не забыл про ее день рождения и пришел с цветами

Знаменитой актрисе 28 февраля исполнился 71 год.

Васильева поблагодарила Садальского, который не забыл про ее день рождения и пришел с цветами
Станислав Садальский и Татьяна Васильева/Фото: instagram.com/vasileva_vtg

Известная актриса Татьяна Васильева отметила день рождения. Звезде театра и кино, которая влюбила в себя тысячи поклонников, исполнился 71 год. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала совместный снимок со своим давним другом актёром Станиславом Садальским, с которым у нее порой возникали конфликты по разным ситуациям.

«Никогда не знаешь, как закончится вечер. Ты так внезапно появился с цветами. Спасибо, что не спрашиваешь, а просто делаешь», — заявила Васильева.

«С днём рождения, милая, обаятельная, привлекательная женщина! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла близких, хорошей погоды в доме!», «Татьяна Григорьевна! Поздравляем вас от всего сердца! Здоровья вам, долгих лет жизни, побольше любимых ролей, женского счастья! Вы — гениальная актриса и шикарная женщина! Любим вас! Очень», «Ах, как красиво! Станислав умеет делать красивые и яркие поступки! Рада за вас! Восхищаюсь вами, дорогая Татьяна! И от души поздравляю с Днём рождения! Желаю много поводов для радости!» — заметили в комментариях пользователи.

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день рожденияСтанислав СадальскийТатьяна Васильева

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Васильева поблагодарила Садальского, который не забыл про ее день рождения и пришел с цветами
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