Как Татьяна Васильева пережила всесоюзный позор и почему вышла замуж в черном платье

Ей восхищаются все, кому посчастливилось быть с нею знакомым. Она не похожа на других. Каждая ее роль – событие, каждый спектакль – аншлаг. Она бреет голову и запросто садится на шпагат. А по утрам, когда другие актеры нежатся в постели, она тягает штангу в спортзале. Сегодня замечательной Татьяне Васильевой исполняется 72 года.

Когда Таня Ицыкович отпраздновала свои 14 лет, она достала бритву, порезала палец и в своем дневнике написала кровью: «Я буду актрисой». Это стало ее пожизненным приговором, как говорит она сама. А были бы родители понастойчивее – стала бы Таня портнихой или зубным врачом.

Татьяна была странной абитуриенткой

К своей цели Васильева шла, невзирая ни на что. Накануне вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ Таня сломала и проглотила передний зуб и ей вставили временный – из черного металла. Так что перед комиссией предстала с совершенно «чарующей» улыбкой. Татьяну приняли, несмотря на странный вид и рост в 176 сантиметров, из-за которого она комплексовала все время учебы.

Любая актриса стремится играть красавиц. Васильевой это не нужно: она с удовольствием предстает в комических образах. Кто не помнит милую Энни из «Здравствуйте, я ваша тетя!» или длинноносую дуэнью из одноименной комедии? Она берется за любые роли, ей подвластны любые амплуа. «Роли уродов меня очень устраивают», — смеется Татьяна.

Первая роль обернулась всесоюзным позором

Оказавшись среди таких мэтров, как Татьяна Пельтцер, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, молодая актриса запаниковала. Тем более, что ей сходу дали главную роль в постановке «У времени в плену». На следующий день после премьеры в центральной газете «Правда» вышла рецензия на спектакль.

Под хвалебными отзывами на работу других актеров выделенным шрифтом было напечатано: «Самая большая неудача и провал – это Ицыкович в роли комиссара. Позор. Как не стыдно?» «Правду» тогда читала вся страна от Сахалина до Калининграда. Но всесоюзный позор только подстегнул Татьяну.

«Самая обаятельная и привлекательная» для всех советских женщин

Зато после выхода фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Васильева, сыгравшая психолога-социолога Сусанну, стала эталоном всех советских женщин. В 1985 году эта легкая комедия о поисках женского счастья стала хитом проката. Фразы Сусанны растащили на цитаты, ее высказывания воспринимались на полном серьезе.

В этом фильме героиня Васильевой о мужчинах знает все: и как привлечь внимание, и как завоевать и как удержать. Зрители были уверены, что в жизни актриса так же мудра и искушена в отношении мужчин. Но как же это было далеко от правды!

Девушке пришлось пережить классический любовный треугольник

Первого своего мужа, Анатолия Васильева, Татьяна любила так, что даже не могла ревновать. Как она сама вспоминает, ей достаточно было знать, что он рядом. Она дожидалась его полуночных возвращений со студенческих гулянок и ложилась спать, только убедившись, что с ним все в порядке.

А он ее не замечал. А потом влюбился в будущую исполнительницу роли радистки Кэт из фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерину Градову. Катя с Таней жили в одной комнате общежития. Станислав Садальский рассказывал, что Анатолий приходил к девушкам в комнату и спрашивал Татьяну: «Тань, погулять хочешь?» «Хочу». «Ну, иди погуляй». И Таня шла гулять…

Всё не как у всех, даже свадебное платье — черное!

Васильев вспоминал, что началось все с сыгранного вместе какого-то отрывка для очередного зачета по сценическому мастерству. Тогда Анатолий заметил не только профессионализм, а сумел разглядеть и человеческие качества девушки. Не сразу, но свадьба состоялась.

На роспись Таня пришла в черном платье – на настоящее белое не было денег. Но тогда ее это совсем не заботило, впрочем, как не заботит и до сих пор. Хоть Васильева и утверждает, что ей все равно, как она одевается, но все вокруг говорят о ее стиле и элегантности. Актриса Олеся Железняк рассказывает: «Я увидела ее в каких-то трико, надетых на другие трико. И даже эти трико были похожи на какие-то дизайнерские!»

Театр помог Васильевой снова выйти замуж

Шли годы. Вымечтанный и выстраданный брак с Васильевым становился все формальнее, чувства угасли, супруги постоянно были в разъездах и почти не виделись. И тут в одной из постановок Татьяна и Георгий Мартиросян играли влюбленную пару и, как это бывает у актеров, заигрались.

Мартиросян рассказывает, что при всей кажущейся грубости и прямолинейности Татьяна – удивительно тонкий и ранимый человек, абсолютный ребенок и стопроцентная женщина.

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Ради нее актер оставил жену и сына-подростка. Три года пара тайно встречалась, а потом Татьяна рассказала все мужу и предложила развестись. Васильев развод дал и полностью исчез из жизни бывшей жены и сына. Только по прошествии двадцати лет он возобновил общение с Филиппом, а вот Татьяну не простил до сих пор.

После съемок приходила домой и выслушивала женщин, влюбленных в её мужа

Татьяна говорит, что таких женщин, как она, мужчины определенного склада чувствуют. Речь о тех, которые рады лежать и ждать, пока жена-добытчица придет с работы, поцелует в лобик и будет топтаться у плиты, чтобы приготовить вкусненького любимому, лежавшему весь день на диване. Васильева всегда много снималась.

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А после напряженных съемок или гастролей Татьяна возвращалась домой и выслушивала звонивших на домашний номер женщин, которые говорили ей, чтобы она не мешала их с Георгием счастью. В конце концов, актриса не выдержала измен. К тому же, назрел нешуточный конфликт между отчимом и сыном.

Она не знает, как это: чувствовать себя замужем, жить в свое удовольствие

О себе она говорит, что не знает, как это: быть замужней женщиной, чувствовать себя замужем, жить в свое удовольствие. Актриса боится одного: чтобы ее дети не повторяли ее судьбу и не несли наказание за ее грехи.

К сожалению, сын Васильевой Филипп уже тоже развелся и говорит, что он прошел то же самое, что когда-то происходило с мамой. Развод был ужасным: бывшая жена не давала ему видеться с детьми, да и саму Васильеву не подпускала к внукам. Пыталась отсудить половину квартиры Васильевой и требовала денег за встречи с сыновьями.

По волосам Васильева не плачет, заработок важнее

Семья – это самое важное. Но семью нужно кормить, а потому работы у актрисы всегда было много. Постоянная смена театральных образов привела Васильеву к тому, что она обрила голову. Своим решением Татьяна очень довольна – это оказалось очень практичным шагом для безумного ритма ее жизни.

Она говорит, что у нее нет времени на то, чтобы после спектакля мыть, сушить, укладывать прическу. И когда есть всего 5 минут на сборы – это очень спасает.

А вот без спортзала жить не может!

Что бы ни происходило вокруг, какой бы ни была загруженность, Татьяна Григорьевна не пропускает тренировок в спортклубе. Ее физической форме позавидует и тридцатилетний. Сын рассказывает, что как-то им пришлось возвращаться с гастролей, и из-за этого ночь случилась бессонной и суматошной.

В три часа выехали их гостиницы, в семь приземлились в Москве. А в 9 мама уже была в спортзале. Каждое утро – два часа тренировок.

Грим. Это убийца любой кожи, но без него в театре – никуда. Васильева не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов и не видит в этом ничего предосудительного. Сама она говорит, что как актрисе ей нужно держать марку, а лицо – ее рабочий инструмент. Да и кому захочется смотреть на экране на старую морщинистую тетку?

Мама Таня — лучшая мама на свете

Татьяна однажды поняла для себя, что никому не важно, какая она на самом деле, что она чувствует. Зрителю важно то, что она делает на сцене. И она сама себе казалась элегантной и роскошной, способной на все, когда она на сцене.

Она всю жизнь делала все возможное, чтобы состояться как актриса, а самое главное – чтобы обеспечить своих детей. Актриса Елена Великанова говорит, что не каждому достается такая внимательная мама, как Васильева, а сама Татьяна Григорьевна винит себя в том, что дав детям все, что могла дать как актриса, недодала им как мать.

Сами же дети так не считают. Они уверены, что ни одна мама на свете даже если бы и хотела, то не смогла бы дать своим детям больше, чем дала им мама Таня. Так же думают и все, кто знаком с легендой кинематографа – ранимой и трогательной, смешной и серьезной, дикой и нежной, великолепной и талантливой Танечкой Ицыкович. Девочкой, которая когда-то подписала себе приговор быть актрисой.