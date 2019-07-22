Китайский язык – лучшая инвестиция в будущее

Знание самого перспективного иностранного языка откроет путь к успеху вам и вашим детям.

Роль Китая на международной арене растет день ото дня: сегодня практически во всем мире продукция китайских производителей является лидером по цене. Именно поэтому мировые компании охотно размещают на территории Поднебесной свои производства, готовят специалистов всех отраслей и инвестируют в развитие китайских университетов. Многие из высших учебных заведений Китая уже сейчас занимают высокие места в мировых рейтингах вузов, и в ближайшие годы их статус будет только расти. Получив образование в Китае или поработав в китайской компании, можно не сомневаться в своей востребованности на международном рынке труда, а также в блестящей карьере, как в торговой, так и в технической и в гуманитарной сферах.

Самое главное условие для достижения подобной цели – знание китайского языка на уровне возможности сдать один из международных языковых экзаменов по китайскому языку. В России подготовкой к ним и профессиональным обучением китайскому языку занимается Институт Конфуция при МГЛУ, открытый 31 марта 2011 года. А в 2014 году институт Конфуция при МГЛУ был признан Главным управлением институтов Конфуция — Ханьбань — лучшим центром по приему международного экзамена по китайскому языку среди зарубежных институтов Конфуция. Это очень почетно, учитывая, что Институты Конфуция работают в США, Канаде, Мексике, Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Аргентине, Бразилии и в других странах мира.

С чего же начать, если вы решили изучить китайский язык на хорошем уровне и сделать его основой своей будущей карьеры? Прежде всего – с грамотной стратегии и с мифов, связанных с изучением китайского языка. Самый главный миф звучит так…

В русском языке есть даже идиоматическое выражение – «китайская грамота», для обозначения чего-то крайне непонятного и запутанного. Тем не менее, как же получилось, что сегодня около полутора миллиардов человек в мире говорят и пишут на китайском языке, не испытывая каких-либо глобальных сложностей?

Успех в изучении китайского языка на 99% зависит от преподавателей и от системы, по которой ведутся занятия. В Институте Конфуция при МГЛУ китайский язык преподают не просто носители языка, а опытные педагоги, которые знают, с какими трудностями в первую очередь сталкиваются студенты, на каких аспектах языкознания необходимо сделать акценты, как разъяснить сложные правила. Однако невозможно оценить всю красоту и богатство китайского языка, не познакомившись с искусством каллиграфии, народными традициями, музыкой, живописью, литературой. Именно поэтому Институты Конфуция при МГЛУ знакомят слушателей с историей, культурой, философией, обычаями Китая, предлагают принять участие в традиционных китайских праздниках – кстати, не забывайте, что приближается Китайский Новый год! Так, день за днем, Китай становится все ближе. И в какой-то момент встает вопрос…

Это очень здравая идея – именно поэтому для слушателей курсов китайского языка Институтов Конфуция, показавших высокие результаты в учебе и успешно сдавших официальный экзамен HSK, учебным заведением организуются бесплатные стажировки в Китай. Обратите внимание – в «китайскую среду» погружают только тогда, когда языковые азы уже освоены и человек имеет достаточную базу знаний. Пытаться выучить китайский язык «с нуля», просто поехав в Китай, бессмысленно. Зато после курса в Институте Конфуция такая поездка будет крайне полезной. Кстати…

Если коротко, то в любом, возрастных ограничений в Институте Конфуция при МГЛУ нет. Можно, например, отправить на курсы своего ребенка-старшеклассника, чтобы в дальнейшем дать ему возможность поступить в китайский вуз, а можно выучить язык на требуемом уровне и после 40-50 лет, чтобы открыть новые горизонты в своей карьере. Или просто как хобби – в Университете Конфуция для этого разработаны различные программы.

В основе — трехуровневая система:

— Программа первых двух лет называется «Базовый китайский язык»: она позволяет научиться общаться с носителями языка на повседневные темы и овладеть базовой грамматикой.

— Тем же, кто захочет и дальше совершенствовать свой китайский, будет предложено продолжить обучение на третий год и освоить программу «Китайский язык для профессионального общения». Закончив этот курс, человек сможет свободно работать с китайскими бизнес-партнерами, получать образование в Китае, вести научную и общественную деятельность.

— Для тех, кому деловой китайский нужно выучить срочно, есть специальный курс – «Бизнес китайский язык»: он длится всего 2 месяца и занимает 72 академических часа.

Каждый учебный год состоит из двух семестров по 4 месяца каждый. Занятия в месяц – 24 академических часа (итого 96 академических часов за семестр). Занятия в Институте Конфуция проходят два раза в неделю по 3 академических часа: а это значит, что их можно легко вписать даже в самый напряженный учебный или рабочий график.

Очень просто – пройти обучение в сертифицированном учебном заведении (каким и является Институт Конфуция при МГЛУ) и сдать международные экзамены по китайскому языку HSK/HSKK. К успешной сдаче вас также подготовят в этом институте.

HSK- HanyuShuipingKaoshi — это стандартизированный экзамен по китайскому языку для лиц, не являющихся носителями китайского языка, который является единой формой аттестации для всех иностранных учащихся. Его результаты признаются во всем мире. Получив сертификат о сдаче этого экзамена, вы сможете участвовать в конкурсе на получение стипендии для стажировки в Китае (об этом мы уже рассказали чуть выше). Также, сдав HSK на высокий балл, вы получите возможность поступать в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру китайских вузов. И, конечно же, претендовать на лучшие позиции при поиске работы в международных корпорациях – специалисты с сертификатом о знании китайского языка сегодня востребованы как никогда прежде.

Разновидность экзамена – HSKK– это исключительно устное тестирование. В нем имеется три квалификационных уровня и также предусмотрены официальные сертификаты о сдаче, однако привилегии для работы или учебы предоставляются только тем, кто сдал этот тест на самый высокий балл.

Сдать любой из перечисленных экзаменов и получить международный сертификат можно также в Институте Конфуция при МГЛУ. Это основная площадка в Москве по приему международных экзаменов по китайскому языку.

Набор на новый учебный семестр начинается в ближайшие дни! В период c 20 января по 10 февраля в Институте Конфуция при МГЛУ пройдут ознакомительные занятия – вы можете прийти и лично попробовать себя в качестве слушателя курсов китайского языка, чтобы принять решение об учебе для себя или своих близких.

Занятия проходят в самом центре Москвы, рядом с метро «Парк Культуры», по адресу – Комсомольский проспект, дом 6.

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