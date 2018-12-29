Садальский попросил россиян не беречь деньги в наступающем году

Актер рассказал о самом, по его мнению, лучшем вложении средств.

Станислав Садальский рассказал, на что россиянам стоит потратиться в наступающем 2019 году. По словам актера, беречь деньги не стоит вовсе. Вместо того, чтобы заниматься накоплениями, стоит средства тратить. При этом самым лучшим вложением средств артист считает отдых и поездки.

«Чтобы не берегли деньги, а тратили их на путешествия, на здоровье, на отдых. Помните, багажник к гробу не привяжешь. С Новым годом!» – пожелал Садальский предпраздничной стране в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Станислав Садальский – востребованный актер и человек с оригинальным чувством юмора. Он участвует в съемках, выступает на театральной сцене, а также не забывает о поклонниках, активно пополняя новыми публикациями свою страничку в Instagram. Ранее в соцсети артист вспомнил совет легендарной Алисы Фрейндлих. Он напомнил подписчикам, что жизнь, которая кажется долгой, может прерваться в одно мгновение, поэтому жить стоит лишь сегодняшним днем, не ожидая особого случая.