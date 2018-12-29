Станислав Садальский: «Оле Богдановой и Тане Васильевой подарю на Новый год текилу»
Знаменитый актёр поздравил с Новым годом читателей Teleprogramma.pro
Станислав Садальский — востребованный актёр с плотным гастрольным графиком. Помимо съёмок и спектаклей артист активно ведёт соцсети. Его аккаунт в Инстаграме насчитывает более 200 тысяч подписчиков. А уж как любят обсуждать его у нас на сайте…
Садальский — человек с юмором, поэтому и общаться с ним легко и весело. В преддверии Нового года мы дозвонились до артиста, чтобы поздравить его с Новым годом и узнать о планах на 2019 год.
— Олюнь, вот только из Финляндии прилетел.
— Уже подготовили подарки на Новый год?
— Я как раз привёз кое-что. Мы будем с Олей Богдановой и Таней Васильевой в Санкт-Петербурге 1 и 2 января играть спектакли. Так вот я им подарю текилу. Девочки не любят духи — девочки любят текилу. Стопроцентную агаву.
— А сами что бы хотели получить в подарок?
— Да ничего. Здоровья бы побольше.
— Что пожелаете стране в преддверии Нового Года?
— Чтобы не берегли деньги, а тратили их на путешествия, на здоровье, на отдых. Помните, багажник к гробу не привяжешь. С Новым годом!