Интервью Станислав Садальский: «Оле Богдановой и Тане Васильевой подарю на Новый год текилу»
Интервью

Станислав Садальский: «Оле Богдановой и Тане Васильевой подарю на Новый год текилу»

Ольга Синицкая

Знаменитый актёр поздравил с Новым годом читателей Teleprogramma.pro

Станислав Садальский — востребованный актёр с плотным гастрольным графиком. Помимо съёмок и спектаклей артист активно ведёт соцсети. Его аккаунт в Инстаграме насчитывает более 200 тысяч подписчиков. А уж как любят обсуждать его у нас на сайте…

Садальский — человек с юмором, поэтому и общаться с ним легко и весело. В преддверии Нового года мы дозвонились до артиста, чтобы поздравить его с Новым годом и узнать о планах на 2019 год.

больше по теме
Садальский заявил, что нужно следовать совету Фрейндлих и жить сегодняшним днемАктер напомнил, что жизнь людей может оборваться в одно мгновение.
— Станислав Юрьевич, здравствуйте! С наступающим Новым Годом! Как ваши предпраздничные дела?

— Олюнь, вот только из Финляндии прилетел.

— Уже подготовили подарки на Новый год?

— Я как раз привёз кое-что. Мы будем с Олей Богдановой и Таней Васильевой в Санкт-Петербурге 1 и 2 января играть спектакли. Так вот я им подарю текилу. Девочки не любят духи — девочки любят текилу. Стопроцентную агаву.

— А сами что бы хотели получить в подарок?

— Да ничего. Здоровья бы побольше.

— Что пожелаете стране в преддверии Нового Года?

— Чтобы не берегли деньги, а тратили их на путешествия, на здоровье, на отдых. Помните, багажник к гробу не привяжешь. С Новым годом!

Вам может быть интересно:
Садальский рассказал о чуде во время эксгумации тела актрисы Екатерины Савиновой Станислав Садальский раскрыл детали биографии актрисы Анастасии Вертинской Станислав Садальский показал фотографию Тото Кутуньо в инвалидной коляске
Тэги:

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Актер Станислав Садальский Актер Станислав Садальский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Станислав Садальский: «Оле Богдановой и Тане Васильевой подарю на Новый год текилу»
Интересно?
Поделись с друзьями: