Станислав Садальский: «Оле Богдановой и Тане Васильевой подарю на Новый год текилу»

Станислав Садальский — востребованный актёр с плотным гастрольным графиком. Помимо съёмок и спектаклей артист активно ведёт соцсети. Его аккаунт в Инстаграме насчитывает более 200 тысяч подписчиков. А уж как любят обсуждать его у нас на сайте…

Садальский — человек с юмором, поэтому и общаться с ним легко и весело. В преддверии Нового года мы дозвонились до артиста, чтобы поздравить его с Новым годом и узнать о планах на 2019 год.

— Олюнь, вот только из Финляндии прилетел.

— Уже подготовили подарки на Новый год?

— Я как раз привёз кое-что. Мы будем с Олей Богдановой и Таней Васильевой в Санкт-Петербурге 1 и 2 января играть спектакли. Так вот я им подарю текилу. Девочки не любят духи — девочки любят текилу. Стопроцентную агаву.

— А сами что бы хотели получить в подарок?

— Да ничего. Здоровья бы побольше.

— Что пожелаете стране в преддверии Нового Года?

— Чтобы не берегли деньги, а тратили их на путешествия, на здоровье, на отдых. Помните, багажник к гробу не привяжешь. С Новым годом!