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«У Марка нет отчества»: несостоявшаяся невестка Шукшиных дала сыну второе имя

«У Марка нет отчества»: несостоявшаяся невестка Шукшиных дала сыну второе имя Мария Шукшина Фото: Globallook
Ранее Мария Шукшина обратилась к Фрейе Зильбер, предложив девушке отдать им ребенка на воспитание.

В своем микроблоге Фрейя Зильбер опубликовала свежее фото с восьмимесячным сыном Марком, которого она родила от наследника именитой фамилии Марка Касаткина. При этом семья Шукшиных не сразу признала внука, настояв на ДНК-тесте. Согласно результатам экспертизы сын актрисы действительно является отцом маленького Марка. Только после этого Мария Шукшина предложила Фрейи отдать им ребенка на воспитание. К слову, сама Зильбер отказалась расставаться с сыном, заверив, что сможет воспитать Марка, если Макар поможет ей финансово, выплатив положенную сумму по алиментам.

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Буквально на днях несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной поделилась снимком, на котором она позирует вместе с сыном. Мама малыша призналась, что у Марка нет отчество, зато есть второе имя — Адам. «Стоим под снежком, такие зимние-зимние!! А кое-кто уже в ботиночках и ростом с половину мамы… Хочу напомнить, что моего сына зовут Марк А’дам (ударение на первый слог) Зильбер. У Марка нет отчества, у него второе имя, на Западе, например, это абсолютно нормальная практика, которая в последнее время переходит и к нам», — отметила Фрейя Зильбер.

Пока экс-возлюбленная Марка Касаткина одна воспитывает их сына, молодой человек обзавелся новой возлюбленной, девушку зовут Илона. Свою избранницу сын Марии Шукшиной привел на праздник своей бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыкального продюсера Бари Алибасова, которые отмечали свадьбу в кругу близких друзей.

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Мария Шукшина

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«У Марка нет отчества»: несостоявшаяся невестка Шукшиных дала сыну второе имя
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