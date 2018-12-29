«У Марка нет отчества»: несостоявшаяся невестка Шукшиных дала сыну второе имя
В своем микроблоге Фрейя Зильбер опубликовала свежее фото с восьмимесячным сыном Марком, которого она родила от наследника именитой фамилии Марка Касаткина. При этом семья Шукшиных не сразу признала внука, настояв на ДНК-тесте. Согласно результатам экспертизы сын актрисы действительно является отцом маленького Марка. Только после этого Мария Шукшина предложила Фрейи отдать им ребенка на воспитание. К слову, сама Зильбер отказалась расставаться с сыном, заверив, что сможет воспитать Марка, если Макар поможет ей финансово, выплатив положенную сумму по алиментам.
Пока экс-возлюбленная Марка Касаткина одна воспитывает их сына, молодой человек обзавелся новой возлюбленной, девушку зовут Илона. Свою избранницу сын Марии Шукшиной привел на праздник своей бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыкального продюсера Бари Алибасова, которые отмечали свадьбу в кругу близких друзей.