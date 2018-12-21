Шукшина раскритиковала ток-шоу Борисова, потребовав прекратить «глумление» над людьми

В студии программы Дмитрия Борисова обсуждалась личная жизнь Владимира Высоцкого. Актриса Мария Шукшина выступила с критикой в адрес подобных передач.

Ранее Мария Шукшина поддержала петицию, автор которой выступил с инициативой закрыть ряд рейтинговых программ отечественного вещания. Так, в «черных списках» оказалась передача Андрея Малахова. Вслед за Марией Васильевной с критикой в адрес ток-шоу выступили Карина Мишулина и Алика Смехова. В своем микроблоге дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной призналась, что за участие в съемках программы с сыном Макаром, ей якобы предложили порядка пятнадцати миллионов рублей. При этом сам Андрей Малахов выразил искреннее удивление, узнав о критике Марии Шукшиной, назвав озвученную актрисой сумму «фантастической». Шоумен посоветовал Марии Васильевной «обеспечить своего внука, чтобы он не голодал». Несостоявшаяся невестка актрисы Фрейя Зильбер рассчитывает на алименты от Макара Касаткина. Девушка одна воспитывает их сына Марка, пишет «Комсомольская правда».

Вслед за программой Андрея Малахова Мария Шукшина раскритиковала и передачу Дмитрия Борисова. Буквально на днях эксперты программы обсуждали личную жизнь Владимира Высоцкого. В студии ток-шоу появились люди, назвавшие себя детьми великого артиста.

В своем микроблоге Мария Шукшина обратилась к подписчикам, выразив свое недовольство увиденным в эфире программы.

«Доколе?! Ну, правда, ну, доколе? Сегодня один из федеральных каналов опять «копался» в личной жизни, на сей раз гения XX века Владимира Высоцкого… Высоцкий, Шукшин… столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам?! Это вопль, это глас в пустыне! Оставьте в покое Высоцкого, Шукшина… Прекратите отнимать национальное достояние у России! Прекратите глумление над выдающимися людьми, которые виноваты перед вами только тем, что они талантливы, они гении, они зеркало и совесть нашей страны, они гордость нашей Родины!» — отметила актриса.

В свою очередь, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что переживает из-за своего имущества. Дело в том, что внучка актрисы Анна (дочка Марии Шукшиной. — Прим. ред.) в тайне от бабушки продала ее квартиру в Санкт-Петербурге. Лидия Николаевна вместе с супругом музыкальным продюсером Бари Алибасовым приехала в Финляндию, где у нее своя квартиру. И эту недвижимость Федосеева-Шукшина переписала на Анну. Теперь актриса пытается вернуть имущество.