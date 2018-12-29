Боярская рассказала, как работала над своим голосом для придания ему нежности

Актриса озвучила в новом мультфильме, который скоро увидят зрители, красавицу-волчицу Бьянку.

Известная актриса Елизавета Боярская не так давно стала мамой во второй раз. Однако долго сидеть в декрете звезда не намерена. Уже в январе 2019 года зрители смогут увидеть ее на сцене театра. Между тем еще перед родами звезда озвучивала красавицу-волчицу Бьянку в мультфильме, который все зрители смогут также увидеть в начале следующего года. Он называется «Волки и овцы: ход свиньей».

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Боярская призналась, что очень обрадовалась, что ее позвали озвучивать волчицу Бьянку. Она отметила, что по тембру не совсем с ней совпадала, поэтому ей пришлось усиленно работать, чтобы придать своему голосу нежности и бархатистости. Елизавета Боярская добавила, что по органическому голосу ей бы куда проще было озвучивать Бабу-Ягу или Снежную Королеву.

Актриса рассказала, что два года назад на озвучивании первой части мультфильма она видела только свои сцены. Однако позже она посмотрела с сыном весь мультик целиком и прониклась главной героиней, сообщает портал «7 дней».

Добавим, что Елизавета Боярская считается одной из самых красивых актрис в российском кинематографе. Ее отец известный актер Михаил Боярский, который не так давно признавался, что вообще-то не хотел жениться, но ему пришлось это сделать из-за нежных чувств, которые он питал к будущей супруге.