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Михаил Боярский признался, что много лет назад женился по глупости

Михаил Боярский признался, что много лет назад женился по глупости Супруги Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Фото: Фото: кадр из программы "Судьба человека", Евгения Гусева
Актер заявил, что боялся в молодости потерять свободу.

Известный актер Михаил Боярский заявил, что много лет назад по глупости женился на своей жене Ларисе Луппиан. По его словам, он безумно сопротивлялся свадьбе, потому что боялся потерять свободу. В то же время актера вела домой к Ларисе какая-то, как он выразился, осознанная необходимость. По мнению Боярского, без штампа в паспорте ему было бы жить куда веселее, потому что была бы хоть какая-то лазейка.

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Боярский признался, что он с умилением смотрит на снимки в фотоателье, где невеста и жених стоят в белой фате и черном костюме. По его словам, в этом нет никакой душевности. Свадьбу он сравнил с присягой в армии. По его мнению, далеко не каждый солдат хочет стоить с автоматом и приносить присягу.

Боярский завил, что ему было неудобно после свадьбы идти с женщиной и фотографировать у памятника Петру I. После свадьбы он с женой выпил по рюмке коньяка в ресторане и отправился на репетицию, сообщают «Аргументы и Факты».

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Михаил Боярский признался, что много лет назад женился по глупости
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