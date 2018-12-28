Хайди Клум со своим женихом сделала нежное фото в постели

Модель обручилась всего несколько дней назад.

Хайди Клум (Heidi Klum) длительное время не могла обрести счастье в личной жизни, но в марте этого года звезда закрутила роман с молодым музыкантом Томом Каулитцем (Tom Kaulitz), который более известен как гитарист группы Tokio Hotel. Даже 16-летняя разница в возрасте не мешает им быть счастливыми. Они много времени проводят вместе. Несколько дней назад модель готовилась к католическому Рождеству. У нее ушло целых три часа на то, чтобы нарядить дерево. Примечательно, что никто из близких ей не помогал.

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Поклонники уже начали переживать, что Хайди вновь осталась одна, но в канун Рождества она похвасталась помолвочным кольцом. Оказалось, Том выжидал момента, чтобы сделать своей избраннице предложение. К слову, еще в юности он говорил, что именно Клум – идеал его женщины, а уже совсем скоро она станет его женой. 28 декабря модель поделилась нежным фото из постели. В кадре она обнимает своего полуобнаженного жениха. Также из-под одеяла выглядывает пес Каулитца — курцхаар по кличке Скотти.

«Блаженство», – написала Хайди. Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие продолжают поздравлять 45-летнюю модель со скорой свадьбой. «Такая милая пара», «Приятно видеть такую счастливую пару», «Что мне нравится больше всего … это нос собаки, выглядывающий из-под одеяла. Хихихи…. Выглядит очень уютно», «Некоторым парням повезло», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Клум есть дети от прошлых отношений: 14-летняя Хелен, 13-летний Генри, 12-летний Йохан и девятилетняя Лу Сулола. Недавно журналисты выяснили, что избранник модели женат. Оказалось, что в 2015 году он связал себя узами брака с моделью Риа Зоммерфельд и так не развелся с ней официально. Возможно, Том уже исправил эту оплошность.