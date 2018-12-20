Хайди Клум в одиночестве три часа наряжала елку к Новому году
Хайди Клум (Heidi Klum) — одна из самых известных немецких моделей. Длительное время она не могла обрести счастье в личной жизни, но несколько месяцев назад звезда закрутила роман с молодым музыкантом Томом Каулитцем (Tom Kaulitz), который более известен как солист группы Tokio Hotel. Даже 16-летняя разница в возрасте не мешает им быть счастливыми. Они много времени проводят вместе.
Пользователи соцсети также начали гадать, почему Хайди все делала в одиночестве, так как Новый год семейный праздник и рядом с ней должен был быть ее возлюбленный. Однако Том, по всей видимости, был занят, поэтому не смог составить модели компанию. Напомним, что от прошлых отношений у Клум есть четверо детей: 14-летняя Хелен, 13-летний Генри, 12-летний Йохан и девятилетняя Лу Сулола. По неизвестной причине, наследники также не помогали маме наряжать елку.