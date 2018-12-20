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Хайди Клум в одиночестве три часа наряжала елку к Новому году

Хайди Клум в одиночестве три часа наряжала елку к Новому году Хайди Клум. фото: globallook.com
Поклонники отметили, что старания супермодели того стояли. Праздничное дерево получилось роскошным.

Хайди Клум (Heidi Klum) — одна из самых известных немецких моделей. Длительное время она не могла обрести счастье в личной жизни, но несколько месяцев назад звезда закрутила роман с молодым музыкантом Томом Каулитцем (Tom Kaulitz), который более известен как солист группы Tokio Hotel. Даже 16-летняя разница в возрасте не мешает им быть счастливыми. Они много времени проводят вместе.

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Не так давно Клум с возлюбленным и его братом Биллом отдохнула на пляже. После небольшого отпуска модель вернулась домой и накануне вечером нашла время, чтобы нарядить елку. В соцсети она поделилась видео, на котором запечатлен завораживающий процесс. Хайди на протяжении трех часов украшала свое праздничное дерево. При этом ей никто не помогал. Поклонники восхитились роскошной елкой. Многие отметили, что ранее не видели такого красивого дерева.

Пользователи соцсети также начали гадать, почему Хайди все делала в одиночестве, так как Новый год семейный праздник и рядом с ней должен был быть ее возлюбленный. Однако Том, по всей видимости, был занят, поэтому не смог составить модели компанию. Напомним, что от прошлых отношений у Клум есть четверо детей: 14-летняя Хелен, 13-летний Генри, 12-летний Йохан и девятилетняя Лу Сулола. По неизвестной причине, наследники также не помогали маме наряжать елку.

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зарубежные звездыХайди Клум

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Хайди Клум в одиночестве три часа наряжала елку к Новому году
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