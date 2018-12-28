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Барбара Брыльска объяснила, почему не общается с Пугачёвой и Талызиной

Барбара Брыльска объяснила, почему не общается с Пугачёвой и Талызиной Барбара Брыльска / фото: globallook.com
Конфликты с российскими звездами случились еще во время съемок картины «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска заявила, что не поддерживает отношения с певицей Аллой Пугачёвой, голосом которой Барбара «пела» и Валентиной Талызиной, голосом которой актриса «говорила». Конфликты начались еще во время съемок картины, которую до сих пор любят миллионы россиян и которую крутят перед каждым Новым годом по телевидению.

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Брыльска вспомнила, что Пугачёва опоздала на одно из важных мероприятий. На это Брыльска ей сказала, что королевы, к которым себя причислила Пугачёва, не должны опаздывать, а обязаны всегда приходить первыми. Затем случился еще один неприятный инцидент. Примадонна выпила немного алкоголя, а Брыльске это не понравилось. Она не стала скрывать своего раздражения и все высказала. В итоге Пугачёва и Брыльска больше никогда не общались.

С Талызиной Брыльска также разругалась по пустякам. Талызина заявила, что Брыльска приторговывает вещами, которые привезла в Советский Союз из Польши. Актриса до сих пор утверждает, что ничем не торговала, сообщает портал rsute.ru.

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Тэги:
Алла ПугачеваБарбара БрыльскаВалентина Талызина

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Барбара Брыльска объяснила, почему не общается с Пугачёвой и Талызиной
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