Валентина Талызина: «На новогодний стол приготовлю оригинальный «Оливье» с корнем петрушки!»

Уже вот-вот и страна погрузится в праздничное веселье. По тарелкам будет раскладываться «Оливье» и заливная рыба, в фужеры литься шампанское. И, конечно же, какой Новый Год без наших любимых советских фильмов.

Актриса Валентина Талызина прочно ассоциируется с новогодними праздниками. Она сыграла подругу Нади — Валю из «Иронии судьбы», Алевтину из «Зигзага удачи». Ее голосом разговаривает Барбара Брыльска всё в той же «Иронии» и мама, которую «и тут, и там показывают» в мультиках про Простоквашино.

В преддверии праздника мы дозвонились до артистки и узнали, какие у нее планы на Новый год.

— Валентина Илларионовна, здравствуйте! Вы какие новогодние фильмы смотрите?

— Да много, чего смотрю. Но давно не смотрела «Зигзаг удачи». Вот этот фильм я бы сейчас с удовольствием посмотрела.

— В «Зигзаге удачи» великолепный актёрский состав. Такие глыбы! А как вам снималось в этом фильме?

— Очень трудно. Потому что Эльдар Рязанов (режиссёр фильма – прим. ред) хотел снимать Брыльску, а снимал меня. И, естественно, мной очарован не был. В этом году фильму исполнилось 50 лет, а он до сих пор популярен. И это успех!

— Что у вас будет на праздничном столе?

— Я люблю гуся, и мне подруга Лида прислала его из Ростова. Представляете? Как-то самой не получается купить. Запеку его в духовке. А ещё, конечно же, нарежу «Оливье». Я делаю этот салат оригинально — без колбасы и мяса. Туда входят яблоки, огурцы свежие и солёные. Но изюменкой на торте является корень петрушки. Надо потереть его на мелкой терке и получается очень вкусно!

— Какие у вас новогодние традиции?

— Обожаю покупать всем подарки. А под бой курантов обязательно сжигаю записочку с желанием, кидаю в бокал и выпиваю. А вообще, Новый Год для меня — это вершина перевала, откуда уже виден март, апрель, а там и лето.

— Валентина Илларионовна, пожелайте чего-нибудь хорошего нашим читателям?

— Я желаю всем здоровья, доброго состояния духа, радости и терпения. В нашей жизни терпение -это великая вещь. И не расстраивайтесь по любым поводам. Все ж проходит.

С Новым Годом!