Танцовщица из «Тодеса» заявила, что родила дочь от звезды «Елок» Александра Головина

По словам Светланы Белогуровой, актер отказывается признавать ребенка.

Танцовщица балета «Тодес» и популярный диджей Светлана Белогурова утверждает, что родила ребенка от звезды фильма «Елки» и сериала «Кадетство» Александра Головина. При этом девушка заявила, что актер отказывается признавать ребенка и помогать материально. Девушка уже обратилась за юридической помощью к известному адвокату Екатерине Гордон, которой не в первый раз предстоит отстаивать права женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Гордон рассказала, что Белогурова познакомилась с Головиным на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы» в 2017 году. У молодых людей приключился роман. В 2018 году Белогурова родила дочь. После этого Головин отказался признавать ребенка. Он не хочет помогать девочке материально и платить алименты. Между тем Гордон не сомневается в том, что дело выигрышное. У Белогуровой на руках все переписки с Головиным. Кроме того, имеются их совместные снимки. Танцовщица готова сдать все ДНК-тесты, сообщает портал super.ru.

Отметим, что Александр Головин тезка известного футболиста, который сейчас выступает за французский футбольный клуб «Монако». Актер Головин начинал свою карьеру в юмористическом киножурнале «Ералаш». Уже тогда у него появилась немалая армия фанаток. Многих девушек привлекла внешность молодого парня. Интересно, что сейчас мама Головина исполняет роль его менеджера. Именно через нее проходят все предложения для актера сняться в том или ином фильме. А вот отец Головина военный летчик. Про Головина еще известно, что он является болельщиком футбольного клуба «Спартак», самой популярной команды страны. Головин не раз признавался, что обожает быструю езду. Именно поэтому он с другом принимал участие в шоссейно-кольцевых гонках на скутерах. Первой по-настоящему звездной работой Головина стал фильм «Сволочи», где он сыграл подростка по прозвищу Кот. После этого актер получил приз «Прорыв года». На него посыпались предложения о работе.

Заметим, что к своим 29 годам Головин сыграл в огромном количестве сериалов и фильмах. Кроме того, он участвовал в записи клипов таких исполнителей, как Настя Кудри, Найк Борзов и группа «Корни». Актера очень охотно приглашают поучаствовать в записях треков различные музыканты.