Вспоминаем все части новогоднего фильма «Ёлки»: какая картина стала самой кассовой, а какая провалилась в прокате

«Ёлки», 2010 год: президентские

В 2010 году зрители познакомились с героями, разбросанными по всей России, но связанными так называемой теорией шести рукопожатий. Именно она призвана помочь таксисту, поп-диве Вере Брежневой, сноубордисту, вору, сироте и многим другим выйти из нелегкой ситуации и счастливо встретить новый, 2011 год. Зрителей «Ёлок» в 2018 году уже не удивишь обилием героев в исполнении звезд, однако знаменитостей такого масштаба, как в первом фильме, потом в «Ёлках» не было. В фильме 2010 года в роли самого себя на экране появился президент России Дмитрий Медведев.

«Ёлки 2», 2011 год: основанные на реальных событиях

Часть героев перешла из первого фильма в продолжение, но появились и новые — например, рядовой сотрудник авиации в исполнении Владимира Меньшова. Новелла под названием «Самолет» основана на реальных событиях, а прообразом героя Владимира Меньшова стал начальник структурного подразделения «Вертолётная площадка Ижма» Сергей Сотников. Когда аэропорт «Ижма» закрылся, Сергей Сотников не бросил свою работу и собственными усилиями продолжал поддерживать взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии еще 12 лет. Благодаря этому, в 2010 году удалось избежать катастрофы: на взлетно-посадочную полосу неработающего аэропорта «Ижма» смог совершить аварийную посадку самолет Ту-154.

«Ёлки 3», 2013 год: самые успешные

Третий фильм из франшизы, как обычно стартовавший в декабре, уже в январе вошел в тройку самых кассовых отечественных фильмов за всю историю российского кино. За новогодние каникулы кассовые сборы фильма перевалили за один миллиард рублей. А еще в этой части впервые появились четвероногие герои, собаки Йоко и Пират. На волне популярности фильма и народной любви к новым героям было решено снимать сразу два продолжения — так в декабре 2014 года на экраны вышли «Ёлки 1914», а уже в январе 2015 — «Ёлки лохматые».

«Ёлки 1914», 2014 год: исторические

Действие четвертого по счету фильма происходит в Российской Империи в 1914 году. Знакомые по предыдущим частям актеры примеряют на себя новые роли. Так, сноубордист и лыжник в исполнении Александра Головина и Александра Домогарова, становятся студентами-добровольцами, собирающимися на Первую мировую войну.

«Ёлки лохматые», 2015 год: четвероногие

Главными героями этой части стали собаки Йоко и Пират, такого в российском кино еще не было. Собаки словно попадают на место героя Маколея Калкина из фильма «Один дома»: они вынуждены оборонять свой дом от воров, пока хозяева в отъезде. Такая завязка и участие милых животных обеспечили фильму как положительные отзывы, так и критику — все же, в сюжетных поворотах фильма «Ёлки лохматые» слишком явно угадывается оригинал.

«Ёлки 5», 2016 год: блогерские и провальные

Эта часть кинофраншизы запомнилась зрителям появлением на экране популярных YouTube блогеров. В эпизодических ролях сыграли Саша Спилберг, Ян Гордиенко, Юлия Пушман и другие. Однако такой ход не только не смог привлечь к фильму молодежную аудиторию, но и в целом никак не помог его успеху. На сайте Кинопоиск именно эта часть имеет самый низкий рейтинг — 4,8 из 10 баллов.

«Ёлки новые», 2017 год: Нагиевские

После провала предыдущей части создателям «Ёлок» нужно было придумать что-то беспроигрышное. На афишу к самым популярным у зрителей героям из всех фильмов, Боре (Иван Ургант) и Жене (Сергей Светлаков), добавили Дмитрия Нагиева. В результате, многие зрители называют эту часть «Бенефисом Нагиева»: новому герою, суровому дяде Юре, удалось сделать фильм, действительно, смешным. А помог ему в этом партнер по комедийному сериалу «Физрук» Даниил Вахрушев. Дуэт этих актеров стал чуть ли не более успешным, чем дуэт Ивана Урганта и Сергея Светлакова — и в новом фильме «Елки Последние» зрителей ждет еще несколько очень смешных сцен в их исполнении.